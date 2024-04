Te Ataata - Résidence pour les technologies créatives en Nouvelle Zélande - Appel à candidatures Chaque année, un chercheur français est accueilli dans le cadre de ce programme, co-initié par l'Ambassade de France en Nouvelle-Zélande et Auckland University of Technology - Faculty of Design and Creative Technologies

Environnement Auckland, ville où l'art rencontre la technologie, où les traditions s'entrelacent avec l'innovation, dans un cadre oscillant entre nature spectaculaire et paysage urbain. Ville la plus peuplée de Nouvelle-Zélande, la cité des Voiles abrite la Faculty of Design and Creative Technologies au sein de l'AUT, une des universités les plus réputées du pays, qui accueillera le lauréat. Auckland University of Technology Création A travers l'art et la science, c'est une opportunité pour travailler sur des sujets de recherche qui favorisent l'hybridation entre les disciplines et les technologies. C'est également l'occasion de travailler avec des universitaires afin de développer des passerelles entre les écosystèmes créatifs français et néo-zélandais avec l'accès aux installations, l'expertise et le matériel de l'équipe d'AUT. Le résident sera amené à participer à toute une série d'activités de recherche, des séminaires, des ateliers, des évènements publics ou encore des entretiens avec la presse. Profil La résidence s'adresse aux universitaires français ayant une pratique artistique reconnue et une expérience en matière de recherche et de travaux interdisciplinaires. Les candidatures seront examinées en fonction de la qualité du projet de résidence et des travaux antérieurs, ainsi que sur l'aptitude de candidat à échanger avec le public et auprès des étudiants. Il faudra également démontrer d'un projet de collaboration directe entre l'AUT et l'institution du candidat. Modalités La résidence dure entre 6 et 8 semaines. Elle comprend : un vol aller-retour Paris-Auckland

une bourse hebdomadaire

un logement et l'accès total aux installations et matériels d'AUT ainsi que l'expertise de son équipe L'appel à candidatures pour l'édition 2025 ouvrira fin mars 2024 et fermera le 31/07/2024 à 11 : 59pm (NZ time) Candidatures et informations complémentaires