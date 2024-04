Le jeu vidéo et l'immersif investissent le Mifa en 2024

Le Mifa crée l'espace XR&Games, un lieu dédié aux expériences immersives et aux jeux vidéo pendant toute la durée du Marché.

Au coeur de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, à proximité de l'Impérial Palace, un lieu de découverte, de repos et de réseautage a été créé. L'espace XR&Games se veut un facilitateur de la mise en relation des professionnels de l'animation et des nouvelles images et un véritable outil d'émulation.

Outre son amphithéâtre de 200 places, ce nouveau lieu offrira quatre étages avec des espaces Showroom, un espace Détente et Networking et plus de 1 000 m² pour accueillir professionnels et étudiants.

Showroom de jeux vidéo

Pendant quatre jours, des dizaines de jeux inédits issus de la création indépendante seront présentés pendant le Mifa. Venez découvrir cette autre facette de l'animation et jouer avec nous.

Vous êtes un studio ou une école et souhaitez présenter vos dernières créations ? Réservez votre espace auprès de mifagamescitia.org

Mifa Video Game Cinematic Works & Game Trailers Competition

En collaboration avec le Weird Market de Valence (Espagne), le Mifa lance un concours de cinématiques et de bandes-annonces de jeux vidéo. Un jury professionnel récompensera la meilleure création.

Exposition d'oeuvres XR

Qu'elles soient interactives, en room-scale ou encore multiplayer, une sélection d'oeuvres immersives inclassables et de prototypes prometteurs sera présentée en exclusivité. Une reprise des oeuvres VR de la Sélection officielle du Festival est également proposée.

Contactez-nous pour réserver un corner et montrer vos créations XR : benoitblanchardcitia.org

Pitchs Mifa - Expériences numériques

Ces Pitchs Mifa mettent en avant les meilleurs projets d'expériences numériques en phase d'écriture ou de développement et en recherche de financement.

Venez découvrir en exclusivité les projets qui feront la XR de demain !

Work in Progress XR

Les Work in Progress d'Annecy, l'occasion unique de découvrir en exclusivité les processus de création des films d'animation. Les WIP XR dévoileront entre autres les secrets de fabrication d'oeuvres immersives en cours de production. Choix artistiques et enjeux de réalisation sont au programme de ces sessions.

Conférences XR, Conférences Gaming et Demo Sessions

Approfondissez les thématiques de l'immersif, les expériences et les visions stratégiques de ses acteurs, ainsi que les liens fertiles que les jeux vidéo entretiennent avec l'animation au travers d'états des lieux, de présentations de créations et de discussions sur l'avenir du premier loisir culturel en France.

L'espace XR&Games sera ouvert à tous les accrédités sauf au Pass grand public.

Accès aux événements soumis aux conditions d'accès habituelles.

S'accréditer