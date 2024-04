Esport et pouvoirs publics - Engagements et perspectives pour une nouvelle dynamique Table ronde enregistrée dans le cadre de la Gamers Assembly qui se tenait à Poitier du 30 mars au 1er avril 2024

La Gamers Assembly est un événement majeur dans le domaine du jeu vidéo et de l'esport, organisé chaque année en France. Il s'agit d'un rassemblement où des milliers de joueurs et de fans se réunissent pour participer à des tournois, assister à des conférences, rencontrer des personnalités de l'industrie et célébrer leur passion commune pour les jeux vidéo.

C'est dans ce cadre que s'est déroulée la table ronde "Esport et pouvoirs publics - Engagements et perspectives pour une nouvelle dynamique", organisée par France esport.

De la baisse de la TVA sur la billetterie des événements esportifs aux contrats de travail pour les joueurs professionnels en passant par les soutiens logistiques et financiers des institutions locales, les intervenants abordent les sujets - parfois complexes - de la relation des pouvoirs publics avec la filière esport.

Intervenants

Aurore Grimaud - Chargée de mission financements public pour l'association Futurolan.

Aurélien Reiter - Chargé de projets "modèles émergents de l'économie numérique" à la direction générale des entreprises du ministère des finances.

Bastien Bernela - Vice-président à la communauté urbaine Grand Poitiers.

Samy Ouerfelli - Vice-président de France esports.

Denis Masseglia - Député de Maine-et-Loire et président du groupe d'étude "jeux vidéo" à l'Assemblée national.

La table ronde est animée par Emmanuel Forsans - Directeur général de l'Agence française pour le jeu vidéo (AFJV).