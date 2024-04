Quel impact de l'IA sur les filières du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo ? Créer, produire, diffuser à l'heure de l'intelligence artificielle

Après une première présentation de l'étude lors de la journée Créer, produire, diffuser à l'heure de l'intelligence artificielle organisée le 6 mars dernier, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) publie une version augmentée de la cartographie des usages de l'IA dans les filières du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo.

Depuis le lancement en janvier 2021 du modèle de génération d'image DALL-E par OpenAI, puis de ChatGPT en novembre 2022, les technologies d'Intelligence Artificielle (IA) générative bousculent notre vision de ce dont est capable une machine. Les filières de l'image animée se trouvent aujourd'hui face à des technologies à la puissance inédite, qui ont le potentiel de modifier en profondeur la manière dont sont créées, produites et diffusées les oeuvres cinématographiques, audiovisuelles et vidéoludiques.

Lancement d'un Observatoire de l'IA

Afin de mieux comprendre les impacts réels de l'IA et suivre l'évolution des usages dans le temps, le CNC a lancé un nouvel Observatoire de l'IA. Dans ce cadre, Bearing Point a été missionné pour réaliser une première cartographie des usages actuels et potentiels de l'IA, dans les métiers du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo. Cette étude a permis d'identifier les opportunités et risques potentiels sur ces filières, notamment en termes d'emploi. Le rapport complet analyse une soixantaine de cas d'usage de l'IA, avec pour chacun, une fiche synthétique évaluant leur potentiel d'adoption, leur intérêt, leur degré de maturité et l'impact pressenti sur les métiers.

Pour la réalisation de cette étude, Bearing Point a combiné une recherche documentaire à visée exhaustive et la conduite d'une trentaine d'entretiens avec des professionnels des secteurs du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu vidéo.

Les technologies et les usages évoluant rapidement, les résultats de cette étude sont à considérer comme un reflet de la période décembre 2023 - janvier 2024, durant laquelle cette dernière a été réalisée.

