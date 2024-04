Le Département des Hauts-de-Seine présente le Festival Hauts-de-Seine Digital Games édition 2024 les 24 et 25 mai 2024 à Paris Expo - Porte de Versailles Après le succès de la dernière édition organisée en 2023, le Festival Hauts-de-Seine Digital Games revient et vous donne rendez-vous les 24 et 25 mai prochains

Organisé dans le cadre de la politique jeunesse du Département des Hauts-de-Seine, cette manifestation innovante vise à valoriser les usages pédagogiques des jeux vidéo, du numérique et des arts graphiques, et encourage les jeunes à découvrir les différentes écoles, entreprises et métiers de ces secteurs d'aujourd'hui et de demain. Cet événement unique en France de par son contenu ludique et expérientiel, proposera cette année : Présence de plus de 100 acteurs dans les domaines du jeu vidéo, de l'image, des arts graphiques et du numérique : Ecoles supérieures, entreprises, et centres de formations ;

School Dating afin de trouver sa formation professionnelle

130 ateliers interactifs autour de l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les drones, la robotique, le codage, les médias, etc...

Deux journées de Job Dating avec de nombreuses offres afin de réunir les entreprises du secteur et demandeurs de stages et emplois de la région Ile-de-France ;

Un espace Pédagogique mettant en relief les jeux vidéo éducatifs et sportifs pouvant être utilisés en milieu scolaire ou extra-scolaire ;

Un espace Sensibilisation pour des temps d'échanges avec associations et institutions autour de sujets tels que le cyberharcèlement, l'égalité femme/homme, l'utilisation des écrans ou la diversité dans les métiers du jeu vidéo et du numérique Hauts-de-Seine Digital Games est aussi un festival ! Plus de 150 postes de jeu autour de l'actualité du jeu vidéo !

25 bornes de Rétrogaming ;

le village des studios indépendants français avec la présence de 16 acteurs français ;

La compétition e-sport HDS Pro League avec du cash prize et de nombreux lots !

De nombreux invités prestigieux issus des thèmes de l'événement !

Un concours national de Cosplay ;

Des simulateurs immersifs pour jouer dans les meilleures conditions possibles !

Une grande scène afin de rien manquer de l'événement ;

Des conférences et tables rondes ;

Et bien plus encore ! Le vendredi 24 mai dès 9h sera largement dédié à la jeunesse (collèges - lycées - étudiants), puis ouvrira ses portes à l'ensemble du grand public dès 13h00. L'événement est à entrée gratuite ! Téléchargez dès maintenant votre billet sur le site de l'événement. Le vendredi 24 mai 9h00 est dédié aux établissements scolaires et services municipaux. Les portes s'ouvrent au grand public dès 13h00 jusque 18h00.

Le samedi 25 mai (10h00 - 18h30) est ouvert à toutes et à tous afin de profiter de l'ensemble de l'événement.