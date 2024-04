Propriété intellectuelle du jeu vidéo : les droits posent question ! Par Me Julie Prost Vidéo de la conférence enregistrée le samedi 2 décembre 2023 au Forum des images à Paris dans le cadre du 5e colloque national du Conservatoire national du jeu vidéo (CNJV)

Conférence de Julie Prost, avocate associée chez Impala Avocats, portant sur la propriété intellectuelle appliquée au jeu vidéo. Après avoir rappelé l'importance de l'industrie vidéoludique Me Prost détaille les raisons d'être de la propriété intellectuelle et cite quelques exemples parmi les éléments d'un jeu vidéo pouvant être protégés. Les concepts d'oeuvre de collaboration et d'oeuvre collective sont également expliqués ainsi que les problématiques liées à la titularité des droits puis à la transmission des mêmes droits.