Le 3 juin 2024, La Poste émet un timbre aux couleurs de l'esport

Le 3 juin 2024, La Poste émet un bloc qui nous plonge dans l'univers d'une compétition d'e-sport ou sport électronique véritable phénomène culturel et sociétal en France et à l'étranger.

E-Sport… un véritable phénomène

L'e-sport, c'est la pratique du jeu vidéo de compétition. Une pratique qui exige de la part des gamers professionnels beaucoup de détermination, d'entraînement, d'endurance et de temps. L'e-sport se décline ici, comme le sport, en un ensemble de disciplines regroupées par catégories suivant leurs formes et leurs spécificités.

Si la majorité des sports électroniques se jouent par équipe, certains se pratiquent en individuel, comme c'est le cas notamment pour les jeux mimant des sports de combat. Cependant, il s'agit en général moins de reproduire la réalité, en dehors des simulations spécifiquement sportives, que d'y ajouter des éléments supplémentaires, voire d'inventer de A à Z un univers et des règles. Que la compétition se déroule en physique ou à distance, sur console, ordinateur ou téléphone mobile, le but reste le même pour les compétiteurs : démontrer qu'ils surpassent leurs adversaires sur un même terrain et dans des conditions identiques.

L'e-sport commence à se faire une place au sein des plus grandes instances du sport traditionnel - notamment autour des Jeux Olympiques - qui y voient un moyen de transmettre aux jeunes les valeurs portées par de tels évènements. Toujours à l'image du sport, les compétiteurs s'affrontent dans des ligues nationales ou continentales pour essayer d'accéder à des championnats du monde en fin d'année.

Les joueurs français, au nombre desquels on citera Sébastien "Ceb" Debs sur Dota 2, Marie-Laure "Kayane" Norindr sur Street Fighter, Paul "sOAZ" Boyer sur League of Legends, Mathieu "ZywOo" Herbaut sur Counter-Strike, Clément "Clem" Desplanches sur StarCraft II et, parmi les plus jeunes, Alexis "zen" Bernier et Axel "Vatira" Touret sur Rocket League, s'illustrent régulièrement par leurs victoires lors des plus prestigieuses compétitions internationales.

Les infos techniques

Création graphique : Bruno Ghiringhelli

Impression : héliogravure

Format du bloc : 105 x 71,5 mm

Format du timbre : 52x 40,85 mm

Présentation : bloc de 1 timbre

Tirage : 320 000 exemplaires

Valeur faciale : 1,29 € Lettre Verte

Conception graphique timbre à date : Bruno Ghiringhelli

Mentions obligatoires : Création graphique : Bruno GhiringhellI, photographie Alexis Réau / Presse Sports

Rendez-vous à Paris-Philex…

Paris-Philex, le salon des collectionneurs et des passionnés de philatélie du 30 mai au 1er juin 2024.

L'Arménie est le pays invité d'honneur de cette prochaine édition qui accueillera lors de son inauguration S.E. Madame Hasmik Tolmajian, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d'Arménie auprès de la République Française et auprès de la Principauté de Monaco.

Table ronde passion esport - Samedi 1er juin à 11h00

Animation par Brieuc Seeger alias "LEC Wooloo", journaliste esport et avec la participation exceptionnelle de Adrien "GotoOne" Picard, coach sur League of Legends. Avec la présence exclusive de membres de l'équipe esport "Ici Japon Corp", fondée par Benoit Theveny "Tev" dont La Banque Postale est partenaire.

Une occasion unique pour découvrir les différents métiers de l'esport et son écosystème à travers les témoignages passionnants et passionnés de ceux qui le vivent et qui le font au quotidien, en présence notamment de Rodess, Co-fondateur et Manager d'Ici Japon Corp Esport.

Tev a dévoilé le bloc E-Sport sur sa chaine twitch "Ici Japon" ce mercredi 24 avril.

Les infos pratiques

Le bloc sera vendu en avant-première du jeudi 30 mai au samedi 1er juin, de 10h à 18h (Sauf le 1er juin jusqu'à 17h) à Paris-Philex 2024, Hall 5.1, Paris expo, Porte de Versailles, Paris 15e.

Bruno Ghiringhelli animera une séance de dédicaces le vendredi 31 mai de 13h30 à 16h.

À partir du 3 juin 2024, il sera vendu dans de nombreux bureaux de poste, par abonnement ou par correspondance à Philaposte Service Clients Commercial Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 Perigueux Cedex 09, par téléphone au 05 53 03 19 26 et par mail sav-phila.philapostelaposte.fr au Musée de La Poste, 34 boulevard de Vaugirard, 75015 Paris sur réservation auprès de votre buraliste et sur le site Internet www.laposte.fr

A partir du 4 juin 2024, il sera vendu dans la boutique "Le Carré d'Encre", de 10h à 19h, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris (sans oblitération).