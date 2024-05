Exposition : Artificial Dreams - L'IA au coeur de la création artistique Du 16 mai au 8 juin 2024 au Grand Palais Immersif - Paris

Artificial Dreams, une exposition-performance qui dresse un panorama de la création artistique assistée par l'IA et les algorithmes. Sur le parcours de l'exposition, les visiteurs sont invités à découvrir des oeuvres fabuleuses, parfois déroutantes, fruits de collaborations entre les artistes et les supercalculateurs. Une plongée immersive dans le monde onirique des machines qui interroge le spectateur sur la fulgurante expansion de l'intelligence artificielle.

Participation de 12 artistes internationaux parmi les plus créatifs du moment (Etats-Unis, Canada, France, Japon..)

Projection immersive spectaculaire dans la grande salle de créations artistiques crées grâce à l'IA

Parcours d'installations dans les étages du Grand Palais Immersif

Série d'évènements "lives" et de conférences (table-rondes, performances..)

Les artistes

Markos Kay

Andy Thomas

Tryphème & Ulysse Lefort

Ryoichi Kurokawa

Immersive Arts Space/ZHdK

Mots

Daito Manabe

MSHR

Sabrina Ratté

Justine Emard

Visual System

Emi Kusano

Iconem

Niceaunties

Présentation de l'exposition

En quelques mois seulement, la fulgurante projection de l'Intelligence Artificielle au centre de tous les débats a plongé le monde dans de grands questionnements tout droit issus de la Science-Fiction. Ses récentes évolutions et sa propagation dans tous les secteurs sans exception fascinent et inquiètent à la fois : les contours mouvants d'une révolution se dessinent sans que l'on puisse comprendre son cheminement ni délimiter son emprise.. L'IA est-elle en train de prendre le contrôle d'un monde devenu trop complexe comme dans les romans de Philip K-Dick ou au contraire, le dote-t-elle des nouveaux outils qui lui éviteront son extinction annoncée ?

Les spéculations et les craintes se présentent et renvoient l'Homme à des questions éthiques sur les responsabilités que nous sommes en train de lui déléguer avec le contrôle de nombreuses professions, des administrations, de la finance, de l'armement.. Avec la profusion récente d'outils de création assistée par IA, le secteur artistique que l'on croyait réservé à l'esprit humain n'est pas épargné - au contraire - il devient un terrain d'exploration d'avant-garde. Ces transformations majeures du monde questionnent l'essence même de la vie, scrutent nos âmes, nos rêves et l'existence possible d'un imaginaire artificiel. Conçue comme une série de plongées immersives et spectaculaires dans le monde onirique des machines, l'expositionperformance Artificial Dreams dresse un panorama de la création artistique assistée par l'IA et les algorithmes, à ce moment décisif qui représente à la fois l'émergence symbolique de l'IA et aussi son expansion accélérée.

Informations pratiques

Tarifs

Tarif unique de 14 euros

Tarif Early Bird de 12 euros (offre temporaire - dans la limite des stocks disponibles)

Le billet pour Artificial Dreams ne donne pas accès à l'exposition Loading, l'art urbain à l'ère numérique.

Accès

Métro Bastille (lignes 1, 5 et 8), Gare de Lyon (RER)

Bus : 20, 29, 65, 69, 76, 86, 87, 91

Informations et réservations

