Les clés de l'emploi dans l'industrie de l'esport Vidéo de la table ronde enregistrée le 15 juin 2023 pendant le salon Vivatech au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris

Les intervenants explorent les défis et opportunités liés à l'intégration professionnelle dans le secteur de l'esport. L'objectif est de fournir des solutions pour réussir dans ce domaine en plein essor.

L'esport est utilisé comme un levier pour développer les soft skills et faciliter l'insertion professionnelle. Des initiatives comme l'organisation d'événements, la participation à des compétitions et la tenue de job datings sont mises en avant pour promouvoir l'employabilité des étudiants et des demandeurs d'emploi.

Les intervenants soulignent l'importance des collaborations entre écoles, entreprises et associations pour répondre aux besoins du marché de l'esport. Les approches innovantes et les partenariats stratégiques sont essentiels pour surmonter les défis de recrutement et de formation, et pour développer une main-d'oeuvre qualifiée dans ce secteur dynamique.

Intervenants

Morena Mezino - Directrice CFA FuturOsud - FEA Sport Animation Tourisme Auvergne-Rhône-Alpes et Sud PACA

- Directrice CFA FuturOsud - FEA Sport Animation Tourisme Auvergne-Rhône-Alpes et Sud PACA Fabienne Dayes - Directeur de services MDEF Grand Paris Sud, impliquée dans le projet Level Up.

- Directeur de services MDEF Grand Paris Sud, impliquée dans le projet Level Up. Nicolas Verastegui - Directeur des relations extérieures et internationales de Gaming Campus - Quest Education Group.

La table ronde est animée par Emmanuel Forsans, directeur général de l'AFJV