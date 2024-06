12e édition du festival Press Start : Peur et jeux vidéo Du 25 au 30 septembre 2024 à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou

Pour sa 12e édition, du 25 au 30 septembre 2024, Press Start, le festival de jeu vidéo de la Bpi, explorera le thème de la peur et son influence majeure sur les contenus vidéoludiques.

Les jeux vidéo horrifiques, dans leur esthétique, design, musique, mise en scène ont beaucoup emprunté aux autres arts, mais ont également permis aux joueur·ses des expériences toujours plus immersives. Leur popularité s'exporte maintenant au cinéma ou en série : les ponts sont nombreux et les adaptations de plus en plus fréquentes (qu'on pense à Silent Hill, à Resident Evil ou au succès récent de la série The Last of us).

Au-delà des seuls jeux vidéo d'horreur ou de survie, la peur est une émotion puissante pour le game design : appréhender, hésiter, gérer son stress en maintenant une coordination optimale, être dégoûté parfois, ou apprivoiser, via le jeu, des thématiques angoissantes, sont autant de ressorts en apparence anecdotiques mais qui participent pleinement de la mécanique des jeux vidéo.

Ce sont tous ces aspects que Press Start entend aborder au travers d'une programmation riche et variée avec des rendez-vous inédits, comme une projection de Silent Hill présentée par Shadowz et commentée par Demoiselle D'horreur, Taous Merakchi et Damien Mecheri, ou un enregistrement en public de l'émission Twitch Les Nouilles rampantes. Mais aussi des ateliers de game design, de cosplay et de maquillage d'effets spéciaux, des ateliers de character design animés par les enseignant·es et les étudiant·es de l'école de Condé Paris ainsi que des jeux dans le noir ; "Graines de studio" avec Gobelins Paris, le rendez-vous historique du festival autour des projets de jeux réalisés par les étudiant·es ; le Forum du jeu vidéo avec des spécialistes du genre...

Bien sûr, la pratique du jeu vidéo sera au coeur de Press Start 2024 avec des expériences immersives en réalité virtuelle où les joueurs pourront explorer jeux d'horreur et escape games mais aussi découvrir des bornes d'arcade rares en Occident. Les joueurs amateurs comme experts retrouveront une sélection du meilleur de l'horreur et de la peur avec des classiques du genre et des propositions plus indépendantes. Enfin, cet évènement sera l'occasion d'échanger avec des invité-es passionnant·es sur ce qui a fait et fera le jeu vidéo d'horreur.

Pour la création du visuel de cette 12e édition de Press Start, la Bpi a fait appel au dessinateur Boulet (Notes, Donjon, Béa Wolf, Rogatons...). Son univers graphique horriblement poétique s'inscrit parfaitement dans l'esprit d'audace et de créativité au coeur du festival depuis sa création en 2013.