Zoom sur les joueuses et la façon dont elles jouent Par Minh Tue Le Ngoc, Newzoo

Les informations sur les femmes dans les jeux vidéo sont de plus en plus pertinentes dans l'industrie du jeu vidéo d'aujourd'hui. Près de la moitié des amateurs de jeux sont des femmes, et de nombreuses femmes jouent aux jeux vidéo, ce qui souligne leur présence significative dans la communauté mondiale des joueurs.

Comprendre les expériences et les préférences des femmes qui jouent, développent et animent des jeux peut améliorer la narration et la conception des jeux. Elle peut également atténuer et réduire la sexualisation des protagonistes féminins et des PNJ, tout en soulignant l'importance de créer des expériences de jeu plus diversifiées.

En savoir plus sur les femmes dans les jeux vidéo contribue également à une culture du jeu plus diversifiée et plus inclusive. Les jeux vidéo s'en trouvent améliorés pour tous les joueurs.

Nous avons exploré les données de consommation concernant les jeux dans l'étude Global Gamer Study pour mieux comprendre les femmes dans les jeux aujourd'hui.

Statistiques détaillées sur les joueuses

Nous avons examiné l'ensemble de la population en ligne interrogée dans le cadre de l'étude Global Gamer Study de 2023 pour découvrir la situation des femmes dans les jeux vidéo aujourd'hui :

Sur l'ensemble de la population en ligne, 72 % des femmes jouent à des jeux vidéo (ce chiffre est de 81 % pour les hommes).

Sur l'ensemble de la cohorte qui déclare jouer à des jeux vidéo, 45 % sont des femmes et 55 % des hommes.

La moitié des joueuses sont également des "acheteuses".

Parmi les joueurs, 36 % des femmes se considèrent comme des joueurs, tandis que 31 % des femmes disent que d'autres personnes les appellent des joueurs.

Les femmes et les hommes qui jouent à des jeux considèrent que la diversité dans les jeux est importante, 65 % des hommes et 62 % des femmes affirmant ce point.

Près de la moitié (44 %) des joueuses jouent uniquement sur des plateformes mobiles (les jeux mobiles exclusifs sont plus populaires chez les femmes que chez les hommes).

Il est important de noter que ces données ont été publiées en mai 2023 et que les joueurs sont ceux qui ont joué à des jeux au cours des six mois précédant l'enquête.

Les femmes sont moins nombreuses à s'identifier comme des joueuses, mais plus nombreuses à s'identifier comme des joueuses occasionnelles

Dans l'ensemble, les femmes et les hommes ont des relations différentes avec les jeux, en termes de liens étroits avec leur identité et leur perception de soi. Comme indiqué ci-dessus, 36 % des joueuses se considèrent comme des joueuses, alors que ce chiffre dépasse les 50 % pour les joueurs. En outre, 44 % des joueurs masculins sont qualifiés de joueurs par d'autres personnes, contre 31 % des joueuses.

Outre les identités de jeu, la diversité dans les jeux est également un facteur important (que nous mesurons). Les joueurs, hommes et femmes, considèrent que la diversité dans les jeux est importante, 62 % des femmes et 65 % des hommes partageant ce sentiment.

Cela montre à quel point il est essentiel pour les développeurs de jeux de créer un éventail plus large de personnages et de récits qui attirent davantage de joueurs. Il est fort probable que plus les joueurs se reconnaissent dans les personnages et l'histoire d'un jeu, plus ils y joueront et dépenseront de l'argent.

Et comme nous l'avons souligné dans la section précédente, 50 % des femmes qui jouent à des jeux y consacrent également de l'argent.

Près de la moitié des femmes (44 %) jouent exclusivement sur des appareils mobiles

En ce qui concerne le comportement des joueurs, on peut également observer comment les femmes et les hommes abordent les différentes plates-formes de jeu. Près de la moitié (44 %) des joueuses jouent exclusivement sur des appareils mobiles, contre 27 % des hommes. En revanche, ces derniers sont 6 % plus nombreux à jouer sur les trois supports (PC, console et mobile).

En ce qui concerne l'identification des joueurs, 44 % des joueuses se considèrent comme des "joueuses occasionnelles", soit 16 % de plus que les hommes. À l'inverse, 37 % des hommes qui jouent se considèrent comme des "core gamers". Moins d'un quart des femmes qui jouent partagent ce sentiment.

Si l'on examine les données plateforme par plateforme, on constate que plus de 38 % des joueuses sur console s'identifient également comme des "core gamers". Cette proportion est légèrement inférieure pour les joueuses sur PC (un peu plus de 36 %).

Ainsi, contrairement aux mythes qui sont, heureusement, beaucoup moins répandus qu'auparavant, il existe de nombreuses femmes qui ne se contentent pas de jouer à des jeux, mais qui les considèrent comme des éléments essentiels de leur identité. Cela souligne l'importance de favoriser la diversité et la représentation dans l'industrie des jeux et dans les jeux eux-mêmes.

La représentation s'est améliorée dans les jeux vidéo au fil des ans

Bien qu'il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine, de plus en plus de personnages et de récits féminins et non binaires ont fait leur apparition dans les jeux vidéo, reflétant ainsi les améliorations en matière de diversité et de représentation dans l'ensemble de l'industrie.

De plus en plus de jeux mettent en scène des femmes dans des rôles principaux, notamment Ellie dans The Last of Us (2013), Aloy dans Horizon : Zero Dawn (2017), V dans Cyberpunk 2077 (2020), Alyx Vance dans Half-Life Alyx, et Saga Anderson dans Alan Wake 2 (2023). Le prochain Star Wars : Outlaws sera centré sur Kay Vess, et le très attendu sixième volet de la série GTA, dominée par les hommes, donnera à une femme l'occasion de semer le chaos.

En plus de ces titres, les jeux de sport ont de plus en plus tendance à mieux représenter les athlètes féminines. Les jeux des franchises NBA 2K, NHL et EA Sports FC ont introduit des ligues et des clubs féminins, avec davantage de couvertures présentant des joueuses. Sports Interactive a également confirmé que le football féminin serait ajouté à Football Manager 2025.

L'année dernière, seuls 18 % des joueurs s'identifiant comme femmes jouaient à des jeux de sport, alors qu'il s'agit du quatrième genre le plus joué par les joueurs masculins. La proportion de femmes jouant à des jeux de sport augmente légèrement si l'on considère les comportements de jeu sur certains ou plusieurs appareils, mais l'inclusion d'un plus grand nombre d'athlètes féminines dans les jeux de sport pourrait contribuer à accroître cette proportion.

Vous voulez en savoir plus sur les femmes dans les jeux vidéo ?

Les efforts visant à soutenir et à renforcer les femmes dans le secteur des jeux vidéo englobent une série d'initiatives. Il s'agit notamment de promouvoir la représentation et la visibilité en encourageant davantage de femmes à participer à des événements, des conférences et des tables rondes sur les jeux. Les programmes de mentorat et d'éducation jouent également un rôle crucial, en particulier pour les femmes (futures) professionnelles du jeu.

Parmi les organisations notables qui oeuvrent à la réalisation de ces objectifs, citons :

Vous pouvez également vous plonger dans l'étude Global Gamer Study pour analyser les données démographiques de 36 marchés dans le monde. L'étude permet de comprendre ce qui pousse les femmes à jouer à certains jeux plutôt qu'à d'autres et ce qui les motive à jouer (et à payer) en tant que membres de la communauté mondiale des joueurs.