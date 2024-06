Game Conf 4 - Le 2 octobre à Angoulême - Ouverture des inscriptions Cet évènement est gratuit, à l'invitation du Pôle Image Magelis

Dans le cadre de la Game Cup dont la phase finale aura lieu à Angoulême le 2 octobre 2024, le Pôle Image Magelis organise un colloque d'une journée, la Game Conf, en invitant des protagonistes de premier plan à débattre des enjeux structurels de la filière du jeu vidéo.

Le programme de cette journée professionnelle rassemblera des intervenants de qualité autour de conférences inspirantes ponctuées de moments de networking afin de favoriser les échanges et retours d'expériences.

Quatrième édition de la Game Conf

Mercredi 2 octobre 2024 de 9h à 18h

Conférences, tables rondes, études de cas avec des locuteurs de premier plan… 1 journée de rencontres et de débats de haut niveau sur la création indé de jeu vidéo.

La Game Cup 5

Mercredi 2 octobre 2024 de 18h à 22h

Soirée de remise des prix de la Game Cup, 1ère coupe de France du jeu vidéo au Cnam-Enjmin, en partenariat avec le Pôle Image Magelis, KissKissBankBank, la Banque Postale, Jeux Vidéo Magazine et la région Nouvelle-Aquitaine.

Venez rencontrer des talents prometteurs et partager un moment convivial !

Game Invest

Jeudi 3 octobre 2024 de 9h30 à 16h

Journée d'échanges et de rencontres avec les pépites du cluster SO· Games, les finalistes de la Game Cup et des investisseurs et des investisseurs, publishers et banques régionaux et nationaux de référence

Au Cnam-Enjmin

