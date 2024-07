Le studio Moon Rover Games, basé à Stockholm, lève 3,5 millions de dollars auprès de Ncsoft Un investissement stratégique de 3,5 millions de dollars apportera un financement supplémentaire à un nouveau projet ambitieux de FPS et garantira un partenariat à long terme entre les deux parties

Moon Rover Games a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement de 3,5 millions de dollars de l'éditeur de jeux coréen Ncsoft pour poursuivre le développement d'un ambitieux jeu de tir coopératif construit sur des systèmes de jeu émergents.

Moon Rover Games développe actuellement un ambitieux FPS coopératif, nom de code "Project Aldous", un jeu original sur PC et consoles. Le studio s'appuie sur l'expérience de son équipe, qui a déjà travaillé sur des franchises mondialement connues telles que Far Cry, Battlefield, Tom Clancy's The Division, Mirror's Edge, Halo et bien d'autres.

Seul investisseur de cette phase d'amorçage, Ncsoft apportera donc le capital initial pour les premières étapes du Projet Aldous. Cet investissement stratégique marque le début d'un partenariat à long terme et d'une collaboration stratégique entre Ncsoft et Moon Rover Games.

Byungmoo Park, co-PDG à Ncsoft, a commenté :

Dans notre démarche de création de nouvelles opportunités commerciales, nous sommes particulièrement attentifs aux studios possédant une expertise dans des genres en particulier ainsi que de solides capacités de développement. Moon Rover Games se distingue par sa profonde expérience dans le genre FPS et ses approches innovantes."

Il a ajouté :

"Le projet Aldous améliorera le portfolio de jeux de Ncsoft à la fois en termes de diversité des genres et de portée régionale. Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Moon Rover Games contribuera à notre expansion mondiale et à notre stratégie visant à développer un robuste pôle de développement."

Cet investissement représente une étape importante dans l'histoire de Moon Rover Games,

a déclaré Julien Wera, directeur général de Moon Rover Games.

Il nous permettra de combiner l'expérience et les ambitions de notre équipe avec la vaste connaissance de Ncsoft dans le développement et l'exploitation de jeux en ligne, pour apporter de nouvelles expériences de jeu aux joueurs du monde entier. "

Photo de Hannah Foot pour Moon Rover Games. De gauche à droite : Jamie Keen (directeur créatif), Huxley (mascotte), Ben Keen (directeur technique), Christofer Emgard (directeur narratif), Julien Wera (PDG)

La société sera présente à la Gamescom, pour rencontrer en personne des partenaires commerciaux potentiels.