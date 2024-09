ICC Immersion : ouverture de 3 appels à candidatures pour le Mexique, l'Afrique du Sud le Danemark + la Suède

ICC Immersion poursuit son déploiement sur de nouveaux territoires ! Mis en oeuvre par l'Institut français et Business France dans le cadre du plan France 2030, ce programme s'adresse aux entrepreneurs culturels qui portent un projet innovant et souhaitent le développer à l'international sur un marché cible.

Après la Corée du Sud (2 éditions), le Canada, Israël, le Royaume-Uni, Taïwan, les Emirats arabes unis, l'Espagne, l'Arabie Saoudite, l'Australie, l'Inde et l'Italie, le programme ICC Immersion piloté par l'Institut français et Business France, en étroite articulation avec le réseau culturel français à l'étranger, se déploie au Mexique, en Afrique du Sud et au Danemark et en Suède pour un premier programme en format régional.

ICC Immersion s'adresse :

aux entreprises culturelles françaises (TPE, PME, ETI, associations, établissements publics menant une activité commerciale),

issues de l'ensemble des secteurs des industries culturelles et créatives (ICC) : audiovisuel, création numérique, jeu vidéo, cine?ma, spectacle vivant, musique, muse?es et le patrimoine, arts visuels, design, architecture, me?tiers d'art, jeu vide?o, livre, mode…

qui développent une solution innovante et souhaitent la développer sur ces marchés à fort potentiel et aux particularités culturelles marquées.

Conçu en trois étapes, ICC Immersion offre aux entreprises sélectionnées une connaissance approfondie des marchés ciblés, un accompagnement dans la définition de leur stratégie au regard des enjeux et des contraintes des marchés locaux, et organise leur immersion au sein de l'écosystème local permettant de susciter les opportunités d'affaires.

Pour sa première édition en Amérique centrale, ICC Immersion a choisi le Mexique. Marché en plein expansion, la deuxième économie de la zone présente un PIB en forte progression en 2022 dans le secteur culturel et sa capitale Mexico est la deuxième ville au monde en nombre d'institutions muséales. La cohorte d'entreprises sélectionnées profitera de cet écosystème dynamique lors d'une immersion collective de dix jours à Mexico et à Monterrey, leader pour le continent latino-américain en matière d'e-sport. De nombreuses opportunités d'affaires ont également été identifiés par les équipes pour les professionnels de la création numérique et de l'image, ainsi que de la mode et du design.

Première déclinaison du programme sur le continent Africain, ICC Immersion Afrique du Sud accompagnera les entreprises culturelles à la découverte des écosystèmes de Johannesburg, Pretoria et Cap Town, trois villes clés pour les secteurs de la création numérique et de l'image, de la mode et du design mais aussi de l'ingénierie culturelle et de la muséographie. Les équipes prévoient l'organisation d'un forum dédié à Johannesburg afin de mobiliser largement les professionnels sud-africains autour des projets des entreprises sélectionnées : conférences, démonstration des solutions innovantes, etc. Des rendez-vous B2B individuels qualifiés seront organisés lors de cet événement et tout au long de l'immersion.

Le programme régional Danemark + Suède se déploiera à Copenhague (Danemark), Malmö et Stockholm (Suède) à la rencontre des écosystèmes de la muséographie et de la musique avec un axe fort autour du jeu vidéo et du design. Les entreprises participeront aux Nordic Games, conférence et salon professionnel des développeurs de jeux vidéo qui se tiennent chaque année à Malmö et bénéficieront de séquences spécifiques dédiées au design dans les deux pays, renommés au niveau mondial dans ce secteur pour leur approche innovante des notions de soutenabilité et de circularité.

Les entreprises des ICC intéressées à se développer sur ces marchés à fort potentiel pour les acteurs et contenus culturels français sont invités à candidater jusqu'au 16 décembre 2024 pour les programmes ICC Immersion Mexique et Danemark + Suède, et jusqu'au 31 janvier 2025 pour le programme ICC Immersion Afrique du Sud.

Pour plus d'informations sur les programmes, inscrivez-vous aux webinaires d'information pour :

ICC Immersion Mexique le 30 octobre 2024 à 17h : lien d'inscription

ICC Immersion Afrique du Sud le 31 octobre 2024 à 9h : lien d'inscription

ICC Immersion Danemark + Suède le 5 novembre 2024 à 9h : lien d'inscription

Retrouvez par ailleurs sur notre site tous les détails des programmes et les témoignages de lauréats !

Vous pouvez adresser toutes vos demandes de précisions ou questions en contactant l'équipe du programme à l'adresse : infoiccimmersion.com