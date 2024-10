Indie Game Factory 2024 : Le premier salon du jeu vidéo indépendant revient à l'occasion des 20 ans d'Animasia

Les 12 et 13 octobre prochains se tiendra le Festival Animasia, véritable rendez-vous de la culture asiatique en Nouvelle-Aquitaine, qui célébrera à cette occasion sa 20ème édition ! Depuis 2012, l'événement accueille également l'Indie Game Factory, devenu aujourd'hui le plus important salon de jeu vidéo indépendant en France. Pionnier du genre, il met en valeur le savoir-faire français au coeur d'une région où l'industrie vidéoludique est particulièrement dynamique. Accessible, il permet au grand public de s'informer et de découvrir les titres de demain tandis que les professionnels du milieu indépendant peuvent y trouver un lieu d'échange et de partage. Retrouvez plus de trente studios pour cette édition 2024 au sein du Festival Animasia !

La Nouvelle-Aquitaine est une des régions les plus prolifiques en matière de jeux vidéo. A l'initiative de l'agence Lenno, l'Indie Game Factory s'est imposé depuis plus de 12 ans comme le rendez-vous incontournable des professionnels du jeu vidéo indépendant. Avec la volonté d'animer et de dynamiser cette industrie, le salon offre plusieurs temps forts distincts :

Une programmation de 14 interventions et divers témoignages sur l'état des lieux de l'industrie et la présentation des métiers du jeu vidéo auprès du grand public,

Du stream en continu pendant les deux jours de l'événement pour présenter l'ensemble des jeux sur le festival,

L'accueil d'une centaine de parents d'élèves de troisième en recherche d'un stage de découverte des métiers du jeu vidéo (stage proposé par Lenno pour un cursus de découverte et pratique des métiers du jeu vidéo en présence de professionnel du 09 au 13 décembre 2024)

Un showroom de plus de 40 exposants comprenant studios, écoles et formations faisant de l'Indie Game Factory le plus grand rassemblement d'indépendants de France.

L'occasion de dévoiler ses titres à une large audience pour les studios et de tester les jeux qui feront les innovations de demain pour les visiteurs, qui auront aussi la chance de dialoguer avec les créateurs !

Concevoir un jeu vidéo indépendant implique de nombreux corps de métier allant de la programmation au marketing, en passant par la communication et la direction artistique. La France et en particulier la Nouvelle-Aquitaine possède un savoir-faire à la renommée internationale que l'Indie Game Factory Showroom a à coeur de valoriser en devenant également le seul salon étudiant du jeu vidéo sur le territoire. Tout au long du weekend, des professionnels présenteront leur quotidien et leurs activités afin d'éduquer et de sensibiliser aux métiers du jeu vidéo. Par ailleurs, plus d'une dizaine d'écoles de la région viendront présenter leurs cursus et l'ensemble des formations possibles dans le domaine.