Big Monkey Entertainment, jeune studio de jeux vidéo basé à Paris, annonce son lancement

Arthur Boutouyrie, fondateur et CEO, est heureux d'annoncer le lancement de Big Monkey Entertainment, nouveau studio de jeux vidéo basé à Paris. Avec une équipe déjà constituée de 10 collaborateurs, la structure ambitionne le lancement de son premier jeu à horizon du dernier trimestre 2025.

Un studio structuré et au cap clair

Big Monkey Entertainment fédère d'ores et déjà une équipe de 10 collaborateurs au carrefour de diverses expertises : du développement sur Unreal Engine (C++) à l'animation 3D, en passant par le graphisme et le marketing. La direction du studio peut également compter sur le soutien de nombreux experts et advisors issus de l'industrie du jeu vidéo.

Les équipes pourront pour cela compter sur une feuille de route claire et une vision artistique déjà bien définie. Le scénario du premier jeu en production est ainsi achevé, ce qui permet une progression rapide et structurée.

Big Monkey Entertainment s'appuiera sur un financement bancaire doublé d'investissements en capital en attendant son point de rentabilité.

Un positionnement ambitieux sur le segment du jeu narratif

Big Monkey Entertainment se spécialisera dans les jeux dits "Action-RPG" à forte valeur ajoutée narrative, privilégiant des scénarios riches et à fins multiples. A la source de ce positionnement, l'expérience de son fondateur en tant qu'auteur de théâtre et la conviction que les joueurs du monde entier ont été marqués par les récits vidéoludiques de leur enfance et veulent explorer des univers nouveaux.

Avec Big Monkey Entertainment, nous avons l'ambition d'ouvrir une nouvelle page dans le paysage vidéo-ludique français, au croisement entre rigueur opérationnelle et excellence narrative".