Les dépenses en jeux vidéo des consommateurs américains chutent de 7%

Le rapport de Circana sur les jeux vidéo de novembre a révélé qu'EA Sports College Football 25 est devenu le jeu vidéo de sport le plus vendu de l'histoire des Etats-Unis (ventes en dollars) et se classe désormais parmi les 50 jeux vidéo les plus vendus de tous les temps dans cette mesure. Cependant, les prévisions de dépenses des consommateurs américains en novembre 2024 pour le matériel, le contenu et les accessoires des jeux vidéo ont chuté de 7 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 5,8 milliards de dollars. Quelques autres informations clés :

Les dépenses en contenu de jeux vidéo ont chuté de 9 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 4,5 milliards de dollars. Les baisses dans d'autres domaines de contenu ont compensé la croissance des dépenses d'abonnement mobile et non mobile.

Le contenu pour consoles a été le plus grand contributeur à la baisse globale, avec une diminution des dépenses de 29 % par rapport à l'année précédente, principalement en raison du décalage de la date de sortie du dernier épisode de la franchise Call of Duty.

En ce qui concerne le contenu mobile, Sensor Tower indique les 10 jeux les plus vendus aux Etats-Unis en novembre et le changement de classement par rapport à octobre : Monopoly Go ! , Royal Match, Roblox, Candy Crush Saga, Last War : Survival, Pokémon TCG Pocket (Nouveau), Whiteout Survival (-1), Township (-1), Coin Master (-1) et Brawl Stars.

Plus de détails dans le rapport de Circana