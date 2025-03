Collecte annuelle : la Bourse JV fête ses 5 ans Cinq années où nous avons accompagné une centaine de jeunes, dont 27 que nous avons pu accompagner tout au long de leur parcours scolaire

Pour que l'aventure continue, nous avons plus que jamais besoin du soutien de tous les acteurs du secteur vidéoludique : développeurs, écoles de jeux vidéo, passionné-es, tout le monde peut soutenir la Bourse JV pour les cinq ans à venir.

Collecter 80 000€ d'ici le 15 avril 2025 nous permettrait de :

régler le solde des frais scolaires restants de l'année passée. financer et assurer le bon déroulement de l'année scolaire en cours : continuer à financer les études de 10 jeunes actuellement accompagné-es ouvrir les inscriptions à la Bourse Jeux Vidéo pour 2025-2026, avec pour objectif d'accompagner 2 à 5 prétendant-es au dispositif.

La crise du jeu vidéo menace la Bourse Jeux Vidéo

Durant l'année 2024, nous avons reçu beaucoup moins de fonds que ce que nous avions anticipé. Cela est dû à la crise actuelle que le secteur du jeu vidéo traverse et qui a pour conséquence de limiter les investissements dans les projets innovants, mais aussi les dispositifs comme le nôtre. La Bourse Jeux Vidéo est donc menacée et c'est très concret : nous avons réduit nos dépenses au strict nécessaire et avons limité les déplacements, frais et accueil de nouveaux étudiants, afin de pouvoir assurer nos besoins les plus essentiels, à savoir maintenir le versement des bourses mensuelles et couvrir les frais de scolarité.

D'ici la fin du mois de mars, nous pourrions nous trouver en situation très compliquée si cette collecte n'aboutissait pas positivement, à savoir un minimum de 20 000€ pour nous soutenir. Ainsi et pour que le cinquième anniversaire du programme soit célébré dans le meilleur contexte possible, nous vous invitons à soutenir massivement la Bourse Jeux Vidéo à partir de 1€, dans les 30 jours à venir.

L'impact que nous avons eu

Prenons l'exemple de Sylvie et de son fils Théo, que nous soutenons depuis 2021. Théo, un élève autiste brillant de 18 ans, a un parcours scolaire exceptionnellement avancé : désormais titulaire d'un Bachelor en Game Design depuis juin 2024, il effectue en ce moment une année transitoire dans un BTS de programmation informatique, avant d'espérer entrer à l'Enjmin pour continuer en Master à la rentrée prochaine. D'ici là, il a besoin de notre accompagnement pour trouver un stage durant le printemps avant un bon break estival ! Il bénéficie du soutien de trois mentors professionnels du secteur, de sa mère Sylvie, soutien sans faille, qui est aussi bénévole pour Loisirs Numériques sur son temps libre depuis 4 ans maintenant. On lui doit énormément !

Grace à vos dons ayant permis de financer : l'école de Théo durant 3 ans (environ 18 000€ en tout) et sa bourse mensuelle (plus de 1 000€ par an), Théo peut donc espérer pouvoir continuer ses études encore deux ans, que nous accompagnerions jusqu'au bout.

Depuis 2020, 27 boursier·es ont vu leurs études intégralement prises en charge avec un financement à 100%, en plus d'un complément pour leur vie quotidienne : loyer, matériel, nourriture. Les soutiens financiers de la BJV proviennent de différent·e·s contributeur·ice·s. Iels seront ensuite habilité-es à accompagner ces jeunes vers leur réussite aux examens. Les jeunes seront suivi·es tout au long de l'année par des tuteur·rices (à l'année) et coachs ponctuel·les qui sont tous·tes des professionnel·es du domaine du jeu vidéo. Et même en réalité, c'est un peu plus de 60 d'étudiant·e·s qui bénéficient de l'aide de la BJV (accès au réseau Discord et son réseautage professionnel, mentorat...). Et si l'on va plus loin, le réseau en question comprend des centaines de jeunes même hors contexte de la Bourse, avec des conseils prodigués par autant de personnes travaillant dans le secteur.

Pour donner (cliquez ici, lien vers Helloasso)

Lancée en 2020, la Bourse Jeux Vidéo a permis de financer les études de 27 jeunes. Elle couvre l'intégralité des frais scolaires des étudiant·es qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour financer leurs études post-bac. Cette initiative concrète vise à rétablir une certaine équité face aux coûts élevés des écoles privées du secteur et aux dépenses du quotidien.

Merci de votre soutien !

L'équipe de la Bourse Jeux Vidéo et Loisirs Numériques