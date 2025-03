"Jour de Play" : le talk-show d'Arte sur Twitch consacré au jeu vidéo revient pour une nouvelle saison, assortie de plusieurs nouveautés Un mercredi par mois sur Twitch à 19h, à partir du mercredi 26 mars

L'émission emblématique d'Arte sur Twitch reprend avec une nouvelle rédaction en chef à deux têtes : Pauline Ferrari (journaliste spécialisée en études de genre et jeu vidéo) et Pierre Bazin (journaliste tech spécialisé en jeu vidéo et culture web chez Konbini).

Toujours animé par Quineapple et avec Modiie, Gautoz, Medoc et JbPianiste (pianiste dans Game of Rôles), le talk-show prend place dans un nouveau plateau coloré et en public.

En se lançant sur Twitch il y a tout juste quatre ans, Arte souhaitait inventer de nouveaux formats et initier un échange inédit avec le public, en faisant le pari du dialogue en direct avec les internautes. En respectant les codes de la plateforme collaborative de streaming tout en y proposant des programmes originaux et en adéquation avec sa ligne éditoriale, Arte s'est imposé comme un acteur de référence et compte désormais plus de 80 000 abonnés à la chaîne et près de 10 millions de vues cumulées.

Jour de Play, la première émission imaginée par Arte pour Twitch, propose de nouvelles perspectives et réflexions sur le jeu vidéo et montre comment la scène vidéoludique, entre jeux indépendants et blockbusters, raconte le monde.

Après cinq éditions ayant rencontré leur public, l'émission fait peau neuve et revient avec un nouveau plateau : plus grand et en public, mais aussi un tout nouveau décor, toujours aussi coloré, qui favorise des échanges détendus.

La première partie prend la forme d'une interview intime avec un invité, menée par Modiie. Julien Neel, l'auteur de la bande dessinée Lou ! et réalisateur, sera l'invité de la première émission de cette nouvelle saison.

Le spectateur retrouvera également de nouvelles chroniques animées par Gautoz et Medoc, ainsi que de nouveaux formats de jeux animés par Quineapple.

"AFK (Away From Keyboard)", réalisé par Sofia Versaveau et co-écrit avec Modiie, devient un feuilleton documentaire à la rencontre de Claire Léger et Garance Royère, qui évoluent dans l'industrie du jeu vidéo, suivies tout au long de la saison. Olbius revient avec "Ctrl+F (Control + Find)" pour se pencher sur l'histoire du jeu vidéo, ses influences, son héritage ; JbPianiste rejoint l'équipe et propose une chronique inédite intitulée "BPM (Bits per minute)".

Jour de Play

Avec : Quineapple, Modiie, Gautoz, Medoc, JbPianiste

Réalisation : Sofia Versaveau, Olbius, Maxime Chaval

Coproduction : Arte France, Iko

(France, 2025)