Game Jam des étoiles - Retour sur la première Game Jam en planétarium

Du 4 au 6 avril 2025, pendant 48 heures, les 24 candidat·e·s répartis en 4 équipes, ont relevé un challenge technique : concevoir un jeu vidéo ou une expérience immersive dans un environnement unique : les planétariums.

Utilisant le moteur de jeu 3D temps réel Unreal Engine 5, ils ont exploré de nouvelles perspectives de création, repoussant les limites de la technologie Fulldome, du rendu temps réel et des interactions homme-machine, individuelles ou collectives.

Cette opération a été organisée conjointement avec le Carrefour numérique², l'AFJV (Agence Française pour le Jeu Vidéo) et la Cité des métiers.

Nous remercions la société OffWorld pour le prêt de 8 licences de plugins permettant la projection du rendu dans le Planétarium.

Team #1 : Minutéorite

Le projet Minutéorite est un jeu qui consiste à organiser une chasse aux météorites dans un désert non localisé.

Un joueur se munit d'un casque VR. Il endosse le rôle du chasseur de météorites. Son but : les ramasser avec l'aide du public, qui l'assiste en lui indiquant par la parole où elles sont tombées.

Le chasseur a une vision subjective de l'environnement et ne peut voir les trajectoires de chute des météorites. A l'inverse, le public a une vision beaucoup plus panoramique lui permettant de mieux le guider dans sa quête grâce à des repères graphiques de l'environnement servant de références. Cette interface hybride est tout à fait originale et permet d'inviter tout le public dans cette aventure.

Equipe

Andreas Muller (game design)

Thomas Jallier (game design)

Anita Roustamal (graphisme)

Carla Magnani (graphisme)

Estelle Lekien (graphisme)

Vincent Barthélémi (son)

La restitution en 360°

Team #2 : Télétoilée

Un jeu qui consiste à intercepter collectivement des météorites chutant de la voute étoilée, provoquant une véritable "feu d'artifice astronomique" et non moins artistique dans le dôme du Planétarium.

Le public (les joueurs) se connecte à une WebApp via un QRCode sur leur smartphone, qui propose une vue réduite du dôme, lui permettant de sélectionner les météores qu'il souhaite intercepter.

Equipe

Simon Chauvin (game design)

Yutsil Sanhcez (game design)

Valentin Tran (graphisme)

Adrien Lemaire (programmation)

Léo Suy (programmation)

Romain Enselme (son)

La restitution en 360°

Team #3 : POV Meteor [projet lauréat]

Ce jeu consiste à piloter un astéroïde dans l'espace vers la planète qu'elle a choisi pour se "poser" (& devenir dès lors une météorite). Le pilotage se fait en lui soutirant ou en lui apportant de la masse, ce qui a des incidences sur sa trajectoire.

Le public (les joueurs) se connecte à une WebApp via un QRCode sur leur smartphone qui leur offre une interface de vote leur permettant de faire leur choix dans la trajectoire de leur météorite. La majorité des votants définit dès lors la direction prise par le météore.

Equipe

Jérémy de Frémont (game design)

Marie Guillot (game design)

Mateo Courbin (graphisme)

William Waknell (graphisme)

Jules Fouchy (programmation)

François Arrive (son)

La restitution en 360°

Team #4 : Fmod

Le projet de l'équipe Fmod est un jeu qui consiste à guider un obus tiré dans l'espace. Celui-ci a pour but d'intercepter un astéroïde enclin à détruire la planète. Pour y arriver, le joueur pilote l'obus pour éviter les nombreux débris divers qui précède cet astéroïde afin de toucher la bonne cible.

Un joueur se muni d'une manette / Pad de jeu afin de prendre le contrôle de cet obus.

Equipe

Artus Creusot (game design)

Arthur Carette (graphisme)

Alexandre Baccot (programmation)

Clément Martin (programmation)

Mathis Coquard (son)

La restitution en 360°