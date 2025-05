Indie Game Contest - L'appel à jeu de la 13ème édition est lancé Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 6 juin 2025

L'association East Games a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de l'appel à jeux du 13ème Indie Game Contest !

Chaque année, l'Indie Game Contest (IGC) réunit le meilleur du jeu vidéo indépendant au sein d'une compétition internationale. Un comité de professionnels de l'industrie évalue les jeux reçus et désigne une douzaine de titres comme finalistes. Les jeux de cette sélection officielle feront l'objet d'une exposition ouverte au public.

Depuis plus d'une décennie, des titres acclamés par la critique tels que Chants of Sennaar, Thumper, Superhot, The Operator ou Into the Breach ont pu être présentés en avant-première à Strasbourg.

L'Octopix, le prix du jury, sera remis à l'un des jeux finalistes par un jury composé de professionnel.les (journalistes, développeur.euses, youtuber.euses).

Le Prix du Public récompensera également le titre favori des joueur.euses qui auront pu tester les oeuvres exposées.

Les oeuvres sélectionnées seront exposées du vendredi 17 octobre au 15 novembre en accès libre au Shadok, centre numérique strasbourgeois.

La remise des prix aura lieu le vendredi 14 novembre, en soirée, clôturant deux jours de rencontres professionnelles consacrées à la scène indépendante.

L'appel à jeu est disponible ici : https://eastgames.org/indiegamecontest/fr/

Le formulaire de soumission (~5 min, gratuit) : https://forms.gle/WCU3KR2j9pkP8ALH9

Date limite : 6 juin

Organisé par East Games, l'association des professionnel·les du jeu vidéo en région Grand Est.