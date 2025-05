Focus jeu vidéo : Rencontre avec le service culturel de l'Ambassade de France en République de Corée Appel à participation avant le 27 mai 2025

Le service audiovisuel de l'Ambassade de France en République de Corée souhaite organiser des rencontres en ligne avec les acteurs du jeu vidéo français.

Ces moments d'échange informels permettront de mieux comprendre les enjeux actuels pour les professionnels du secteur (tous niveaux et profils confondus) ainsi que leurs attentes vis-à-vis du marché coréen et d'établir ensuite un plan d'action afin de mieux accompagner la filière - et organiser des rencontres ciblées avec les acteurs coréens du jeu vidéo.

Les professionnels français du jeu vidéo intéressés peuvent s'inscrire via ce lien.

Les liens de visioconférence Teams seront envoyés aux différents groupes une fois les sessions complètes.