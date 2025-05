Apple rachète son premier studio de jeux vidéo : RAC7, le studio à l'origine de Sneaky Sasquatch Il s'agit de la toute première acquisition d'un studio de jeux vidéo dans l'histoire d'Apple

Apple a annoncé l'acquisition de RAC7, un studio indépendant canadien composé de deux développeurs, connu pour le succès de Sneaky Sasquatch, l'un des titres phares du lancement d'Apple Arcade en 2019.

Créé par Jason Ennis et Jesse Ringrose, RAC7 s'était déjà illustré par des titres indépendants comme Dark Echo et Splitter Critters. Mais c'est avec Sneaky Sasquatch, un jeu d'aventure exclusif à Apple Arcade, que le studio a rencontré un véritable succès critique et public. Le jeu, régulièrement mis à jour depuis sa sortie, est devenu emblématique du service de jeu par abonnement d'Apple, au point d'inspirer des fêtes d'anniversaire à son effigie, selon les propos d'un cadre d'Apple Arcade.

La marque à la pomme précise toutefois que cette acquisition ne marque pas un changement de stratégie global. Elle qualifie l'opération de "situation unique", motivée par l'opportunité d'accompagner le studio dans le développement futur de Sneaky Sasquatch au sein d'Apple. Le studio poursuivra désormais ses activités en tant qu'équipe interne.

Apple réaffirme à cette occasion son engagement envers Apple Arcade, qui continue d'enrichir son catalogue avec de nouveaux titres chaque mois. Parmi les récentes nouveautés figurent notamment un nouveau jeu Katamari Damacy, une suite de Space Invaders : Infinity Gene et Gears & Goo, une exclusivité Apple Vision Pro.

Même si ce rachat reste isolé, il souligne l'importance que Sneaky Sasquatch - et plus largement les productions indépendantes - ont prise dans l'écosystème d'Apple Arcade.

Plus d'informations