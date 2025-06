ICC Immersion Etats-Unis : ouverture de l'appel à candidature pour les professionnels jeu vidéo

ICC Immersion, programme d'internationalisation des industries culturelles et créatives du plan France 2030 mis en oeuvre par l'Institut français et Business France, se déploie pour la première fois aux Etats-Unis !

ICC Immersion Etats-Unis s'adresse aux acteurs français du jeu vidéo qui souhaitent renforcer leur présence sur ce marché, en particulier sur la côté Ouest avec une participation à la GDC et un programme de rendez-vous avec les acteurs clés de l'écosystème jeu vidéo de Los Angeles et San Francisco.

Ce programme est proposé en étroite articulation avec la Villa Albertine (l'Institut français pour la culture et l'éducation aux Etats-Unis) et le bureau Business France Amérique du Nord, qui mobiliseront leurs réseaux pour l'organisation des rendez-vous sur mesure et des rencontres avec les principaux acteurs de l'écosystème étasunien : grands-groupes, studios, VCs, éditeurs…

Conçu en trois étapes, ICC Immersion Etats-Unis offre aux entreprises sélectionnées une connaissance approfondie sur ce marché, le 1er au niveau mondial pour le secteur du jeu vidéo, un accompagnement dans la définition de leur stratégie et une immersion au sein de l'écosystème californien permettant de susciter les opportunités d'affaires. Les principales opportunités identifiées sont l'exportation de jeux vidéo vers des plateformes américaines, les partenariats technologiques entre studios et la demande forte en outils middleware, IA générative, localisation et services live ops.

Etape 1

Immersion à distance dans l'écosystème du jeu vidéo et du design aux Etats-Unis (depuis la France, décembre-janvier, 5 semaines - ateliers en ligne)

Cette étape vise à immerger les entreprises sélectionnées au sein de l'écosystème états-unien du jeu vidéo et à leur donner les clés de compréhension de ses spécificités et la connaissance fine de ce secteur, essentiels pour créer les conditions de rencontres réussies avec les acteurs locaux.

Etape 2

Immersion collective à Los Angeles et San Francisco avec 8 jours de programme intensifs (mars 2026)

Cette étape a pour objectif de capitaliser sur la connaissance de l'écosystème ICC local et de ses acteurs, ainsi que sur les premières mises en réseau de l'étape 1, afin de vérifier/concrétiser les opportunités identifiées. Elle vise aussi à renforcer la visibilité des entreprises françaises lauréates auprès des professionnels américains.

Dans ce cadre les entreprises sélectionnées :

participeront à la Game Developers Conference (GDC) ;

rencontreront aussi les acteurs clés de l'écosystème (rencontres d'éditeurs, VCs, grands studios, lieux de recherche et d'expérimentation, incubateurs, écoles etc.) ;

bénéficieront d'un programme de rendez-vous commerciaux sur mesure.

Etape 3

Immersion complémentaire individuelle (optionnelle)

Pour plus d'informations sur les programmes, inscrivez-vous au webinaires d'information qui se tiendra le 19 juin à 17h.