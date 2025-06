Le Conseil d'Administration 2025-2027 de WiG France prend ses fonctions

À la suite des élections menées lors de l'Assemblée Générale du 19 mai 2025 de Women in Games France, un nouveau Conseil d'Administration a été élu pour diriger et mener les actions de l'association pour les deux prochaines années.

Dans cette continuité, le CA a élu son bureau, et a assigné les rôles et responsabilités de chacune des membres pour les deux prochaines années.

Les membres du CA se sont attribués les fonctions suivantes :

Les différents métiers, profils et parcours des membres du CA permettront aux adhérent·es et sympathisant·es de Women in Games France de bénéficier de l'expertise de chacune sur les projets et ressources de l'association, toujours dans les volontés premières de l'association : sensibiliser sur les enjeux d'inclusion, accompagner les profils marginalisés de l'industrie, développer les réseaux, et oeuvrer pour plus de mixité dans l'industrie du jeu vidéo.

Je souhaite continuer à répondre aux besoins des membres en renforçant l'approche intersectionnelle de l'association. Le plaidoyer et les actions autour du développement professionnel constituent pour moi des axes-clés."

Marie-Lou Dulac, Présidente de Women in Games France