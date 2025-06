Appel à candidatures : Game Connect Sea 2025 Mission professionnelle en Indonésie et en Thaïlande à destination des studios, éditeurs et organismes d'enseignement français du jeu vidéo - Du 8 au 19 octobre 2025 - IGDX (Bali) & Gamescom Asia x Thailand Game Show (Bangkok)

L'Institut français d'Indonésie (IFI) et l'ambassade de France en Thaïlande s'associent pour organiser en octobre 2025 une mission professionnelle d'envergure à destination des studios, éditeurs et acteurs français de la filière jeu vidéo, dans deux pays clés de la région : l'Indonésie et la Thaïlande à l'occasion de 2 événements majeurs de l'industrie.

Baptisée Game Connect Sea, cette mission se déroulera en deux temps forts complémentaires, avec une présence française renforcée sur les salons IGDX à Bali (9-11 octobre) et Gamescom Asia x Thailand Game Show à Bangkok (16-19 octobre). En lien avec leurs partenaires institutionnels et professionnels, l'IFI et l'ambassade de France en Thaïlande proposent aux entreprises françaises une immersion stratégique dans ces deux écosystèmes vidéoludiques en forte croissance, avec un double objectif : encourager les échanges commerciaux et initier des collaborations durables avec les acteurs locaux.

En Indonésie, IGDX constitue depuis 3 ans le principal rendez-vous professionnel du secteur. Ce salon B to B attire chaque année des centaines de développeurs, éditeurs, distributeurs, investisseurs et institutions venues d'Asie du Sud-Est et d'ailleurs. La France y est présente depuis 2023 et y bénéficie désormais d'un espace dédié, véritable vitrine pour les entreprises qui participent à l'événement, au coeur d'un marché en pleine expansion.

Après plusieurs éditions à Singapour, la Gamescom Asia fusionne cette année avec le Thailand Game Show (le plus grand salon B2C d'Asie du Sud-Est), donnant naissance à un événement inédit. Cette nouvelle formule, mêlant rencontres professionnelles (B2B) et expériences grand public, s'inscrit dans une dynamique institutionnelle forte, portée par le soutien croissant aux industries culturelles et créatives. La Gamescom Asia ouvre aux développeurs et acteurs internationaux un marché sur l'Asie avec cette nouvelle édition relocalisée sur le marché thaïlandais, à Bangkok.

La mission Game Connect Sea 2025 est donc pensée comme une passerelle trilatérale entre la France, l'Indonésie et la Thaïlande. Elle s'adresse aux studios, éditeurs, prestataires techniques, écoles spécialisées et structures professionnelles françaises souhaitant explorer de nouveaux marchés, établir des partenariats, gagner en visibilité à l'international et mieux comprendre les dynamiques propres à l'Asie du Sud-Est.

Des dispositifs d'accompagnement pourront être proposés aux entreprises retenues, en fonction de la qualité de leur dossier de candidature, de leur stratégie de développement et de leurs projets dans la région. La mission inclura des temps de networking, des rencontres B2B, des mises en avant des projets français, ainsi que des moments d'échanges avec les écosystèmes locaux, dans un esprit de collaboration, de partage d'expertise et d'ouverture culturelle.

Date limite de candidature : 25 juillet 2025

Plus d'informations et candidatures