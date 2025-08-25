Malgré une baisse des ventes, le marché reste solide grâce à des jeux vendus plus cher Assassin's Creed Shadows domine les nouveautés 2025 en Europe

À l'approche de la Gamescom, la société Game Sales Data, qui compile les données de ventes de jeux vidéo en Europe, a révélé les titres les plus vendus de l'année 2025 (données arrêtées au 28 juillet - Source). Assassin's Creed Shadows, développé par Ubisoft, se distingue comme la nouveauté la plus vendue de l'année sur PC et consoles, devant Split Fiction, Monster Hunter Wilds, Mario Kart World et Kingdom Come : Deliverance 2.

Un marché en légère baisse… mais stable

Au total, 71 millions de jeux ont été écoulés dans les principaux marchés européens, soit une baisse de 6 % par rapport à l'année précédente. Les ventes dématérialisées représentent 74 % du total, en hausse de 2 points sur un an. Si les volumes sont en baisse, le chiffre d'affaires est resté stable grâce à une hausse des prix : en moyenne, les joueurs ont dépensé 29 € par jeu en 2025, contre 27 € en 2024.

L'effet prix tire le marché

Le segment digital progresse de 8 % en valeur, malgré une baisse de 6 % des volumes, grâce à une augmentation du prix moyen des jeux dématérialisés (25 € contre 22 € l'an dernier). En revanche, les jeux physiques chutent de 16 % en valeur et 17 % en volume, le prix moyen n'évoluant que légèrement (40 €).

Prix moyen des jeux vidéo en Europe (2024 vx 2025)

Classement : EA Sports FC 25 reste en tête

Bien qu'il ne soit pas une nouveauté, EA Sports FC 25 reste le jeu le plus vendu en Europe en 2025. Parmi les nouvelles licences, Split Fiction, développé par Hazelight (It Takes Two), se hisse à la 6e place. Des RPG comme Monster Hunter Wilds, Elden Ring : Nightreign ou encore Oblivion Remastered figurent également dans le top 20.

À noter : plusieurs jeux sont absents du classement faute de partage de données, notamment Clair Obscur : Expedition 33, ou des succès indépendants comme Schedule 1, R.E.P.O. ou Peak.

Plus d'informations.