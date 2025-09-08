Les Conversessions : conférences gratuites à destination des professionnels du jeu vidéo

Basées sur des sessions de conférences issues des plus grands événements (GDC, Devcom, Develop…), les conversessions visent à permettre un échange et un partage de qualité avec des intervenants prestigieux via des outils interactifs en ligne. Elles sont ouvertes à tou·tes les professionnel·les français·es inscrit·es sur le Discord Evolution, chaque jeudi à partir du 11 septembre. Notre programme pour septembre est ci-dessous.

Syndrome de l'imposteur : reprenez le contrôle

le 11 septembre à 17h30 - en français

Lors de Develop Brighton 2025, Estelle Bailly, forte de plus de 25 ans d'expérience dans la localisation de jeux vidéo et experte en globalisation de contenus créatifs, a partagé son regard unique sur les façons de dépasser le syndrome de l'imposteur si commun dans les métiers créatifs. Conférencière aguerrie et coach, elle accompagne les professionnels pour identifier leurs forces, retrouver confiance et motivation, et reprendre en main leur trajectoire avec assurance et clarté, dans un cadre bienveillant et stimulant.

Stick to It : Creating a UI Identity for "Lego Horizon Adventures"

le 18 septembre à 17h30 - en anglais

Intervenant à la GDC 2025, Chris Francis, directeur artistique fort de plus de 20 ans d'expérience en UX/UI et design graphique, partagera les coulisses de la création de l'identité visuelle et des interfaces de Lego Horizon Adventures. Diplômé du Royal College of Art, il a évolué dans plusieurs studios AAA au Royaume-Uni, à San Francisco et au Canada. Après dix années passées chez Ubisoft Toronto, il occupe aujourd'hui le poste de Visual Design Lead chez Studio Gobo.

World Building from Weird to Mainstream

le 25 septembre à 17h30 - en anglais

Will Shen, aujourd'hui Lead Designer chez Unknown Worlds, sur Subnautica 2, et après de 15 ans chez Bethesda (Fallout, Starfield, The Elder Scrolls), montrera comment des projets perçus comme un peu étranges ou trop niche peuvent devenir des succès grand public. À travers cinq outils pratiques présentés à la GDC 2025, il expliquera comment enrichir son world building pour élargir l'audience d'un univers et inspirer d'autres créateurs de mondes.

Great Management of Technical Leads

le 2 octobre à 17h30 - en anglais

Mike Acton (Insomniac Games, Unity, Hypnos) partagera sa vision de la direction technique et du management. Les axes clés de cette conférence présentée à la GDC (et devenue un classique) seront l'importance de la communication, de la gestion des priorités (triage), du retour sur investissement et du management par la confiance. Il expliquera aussi l'importance de l'engagement, de la résolution des conflits et de la coopération afin d'assurer l'efficacité et la collaboration au sein des équipes.

