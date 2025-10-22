Participez au financement du film double face / double densité d'Alex Pilot Une plongée fascinante dans l'univers des coders amateurs sur Atari ST et Amiga

Synopsis

Thierry, 20 ans, est mal à l'aise dans le système scolaire et se passionne pour les premiers jeux vidéo, au grand désespoir de son père inquiet pour son avenir.

Happé par la fièvre du microcosme des codeurs amateurs, Thierry va se lancer dans le projet fou de réaliser son propre jeu, avec sa bande de copains inexpérimentés et sans le sou.

Après l'enthousiasme des premiers pas, les tensions vont rapidement surgir dans l'équipe, chacun n'ayant ni les mêmes envies, ni les mêmes ambitions.

Lâché par sa bande, mais rejoint par quelques nouveaux soutiens, dont son amie Clémentine, Thierry va tenter coûte que coûte de finir le projet.

Il va déployer des trésors d'astuce afin d'avoir une demo jouable avant la date fatidique du jour où il doit présenter son prototype à Loriciel, l'éditeur le plus en vue de l'époque.

D'espoirs en déconvenues, d'échecs en réussites, Thierry réalisera qu'il ne pourra pas vivre sa passion sans composer avec des paramètres et des variables qu'il n'avait jamais pris en compte auparavant.

L'univers

Demo est conçu comme une plongée dans l'univers underground et fascinant de la demoscene et de la création de jeux vidéo à une époque où tout était encore à faire.

Les ambitions du projet sont multiples :

La première est de dépeindre fidèlement la philosophie de cette communauté en pleine effervescence.

La seconde est de construire un environnement parfaitement conforme à l'année 1990.

Pour les besoins de l'histoire, nous allons recréer et filmer plusieurs coding parties, ces grands événements qui rassemblent des centaines de fans venus coder tous ensemble le temps d'un week-end.

Nous avons aussi prévu de reconstituer soigneusement les bureaux d'un célèbre éditeur de jeux qui symbolise la création française de ces années-là : Loriciel.

L'objectif est d'embarquer nos spectateurs dans un récit électrisant, enthousiasmant, mais aussi très fidèle et précis concernant l'époque et les technologies présentées à l'écran.

Alex Pilot - le réalisateur

Après des études à L'ESRA Nice et à l'INALCO (langue japonaise), Alex Pilot rejoint en 1998 l'équipe de Game One en tant que journaliste et réalisateur.

En 2007, il deviendra le cofondateur et le directeur des programmes de la chaîne Nolife, porte étendard de la culture geek en France pendant plus de 10 ans.

Il est également le réalisateur de la première webserie française : France Five, un pastiche du genre sentai diffusé sur le web avant d'être repris sur de nombreuses chaînes : Game One, Canal +, France 4 et Nolife.

On le retrouve aussi à la réalisation de nombreuses fictions, clips musicaux et documentaires ; son making of du film Mars Express a été récompensé par le prix SFCC 2025 du meilleur Blu-ray.

Demo est son premier long-métrage.

