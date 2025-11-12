Sony publie ses résultats S1 2025, le segment jeux vidéo en forte croissance Le jeu vidéo a généré 36 % des revenus semestriels de Sony, porté par les ventes de contenus numériques (1 060,3 Mds ¥) et les services PSN (355,3 Mds ¥)

Sony a publié ses résultats pour le premier semestre de son exercice fiscal 2025 (avril à septembre), affichant une croissance modérée du chiffre d'affaires (+3,5 %, à 5 729,5 milliards de yens) et une forte progression du résultat opérationnel (+20,4 %, à 768,9 milliards de yens). Si tous les segments ne sont pas à la fête, le jeu vidéo (Game & Network Services, ou G&NS) confirme sa position de locomotive du groupe japonais.

L'activité jeux vidéo en forte progression

Sur le semestre, le chiffre d'affaires du segment G&NS a atteint 2 049,7 milliards de yens, en hausse de 5,8 % par rapport à la même période en 2024. Le résultat opérationnel, quant à lui, a bondi de 31,5 % pour s'établir à 268,3 milliards de yens, faisant du jeu vidéo l'un des segments les plus rentables de Sony avec l'Imaging & Sensing Solutions.

Ce dynamisme repose principalement sur :

Une hausse des ventes de contenus digitaux et DLC, à 1 060,3 milliards de yens (+6,9 %),

La croissance continue des services réseau (PSN, abonnements, etc.), à 355,3 milliards de yens (+11 %),

Une stabilité des ventes de consoles et accessoires, à 567,6 milliards de yens.

Sony semble ainsi tirer pleinement parti du cycle de vie de la PlayStation 5, tout en renforçant son modèle économique autour des services en ligne et des contenus dématérialisés.

Un recentrage stratégique après la scission de Sony Financial

La publication intervient dans un contexte de repositionnement stratégique. Sony a finalisé le spin-off de sa branche financière (SFGI) au 1er octobre 2025. Cette opération a un impact comptable significatif, mais ne modifie pas les perspectives de l'activité industrielle et technologique du groupe, désormais recentrée autour de ses coeurs de métiers : jeux vidéo, musique, image et semi-conducteurs.

Perspectives prudentes malgré la bonne dynamique

Sony anticipe pour l'ensemble de l'année fiscale un chiffre d'affaires global de 12 000 milliards de yens (quasiment stable) et un résultat opérationnel de 1 430 milliards de yens (+12 %). Malgré des résultats solides, le groupe reste prudent, invoquant notamment les incertitudes économiques mondiales et les tensions géopolitiques (conflits, tarifs douaniers, etc.).

Sony confirme sa stratégie de consolidation autour de ses piliers historiques, avec le jeu vidéo au coeur du dispositif. L'accent mis sur les contenus digitaux et les services semble porter ses fruits, dans un marché toujours plus concurrentiel et fragmenté.

Consulter les résultats financiers complets