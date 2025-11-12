Fortnite : de nouveaux outils de monétisation pour les créateurs

Aujourd'hui, Epic a mis à la disposition des développeurs de Fortnite des outils pour les transactions internes sur leurs îles. Ces derniers vont pouvoir bientôt vendre des objets directement depuis leurs îles.

Annoncées en septembre dans le cadre d'une importante mise à jour de l'écosystème des créateurs, les transactions internes sur les îles offrent des opportunités de monétisation au-delà des récompenses d'engagement. Les développeurs disposeront donc bientôt de davantage de moyens pour donner vie à leur vision, tant financièrement que créativement.

Vous pouvez consulter l'annonce ici et lire la FAQ ici.