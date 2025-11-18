"Game Changers", le rendez-vous professionnel du jeu vidéo inclusif organisé par l'association Afrogameuses
Le 29 novembre 2025 à l'Ecole 42 (75017 Paris)
"Game Changers", le rendez-vous professionnel du jeu vidéo inclusif organisé par l'association Afrogameuses revient le 29 novembre 2025 à l'Ecole 42 (75017 Paris).
Organisé en partenariat avec 42 Paris - acteur engagé pour une tech inclusive, étudiant·es et professionnel·les de l'écosystème jeu vidéo profiteront d'une journée unique et riche en conférences et table-rondes inspirantes. Nouveauté 2025 : les porteurs de projet pourront candidater pour pitcher individuellement leur jeu auprès de professionnel·les du publishing afin de recevoir des conseils avisés.
L'inclusion dans le jeu vidéo : des paroles aux actes, un engagement sociétal
Avec cette cinquième édition de "Game Changers", Afrogameuses réaffirme son engagement pour une industrie du jeu vidéo accessible à tous·tes, tant du côté des communautés de joueuses et joueurs que des talents qui créent les expériences vidéoludiques de demain.
Plus de 30 intervenant·es issu·es de tous horizons animeront table-rondes, conférences et ateliers pour explorer différentes problématiques et imaginer ensemble des pistes concrètes vers des jeux plus représentatifs de notre société. L'édition 2025 met particulièrement l'accent sur l'accessibilité : au-delà des conférences dédiées à ce sujet, toutes les prises de parole seront sous-titrées en direct grâce à Voxa Direct.
Au programme de Games Changers 2025 : Concevoir un jeu à impact, Ecoresponsabilité et game design, Représentations queer et alternatives, L'actualité jeu vidéo sous Trump, L'accès à l'emploi en 2026… L'événement accueillera également des créateur·ices indépendant·es tel·les que Pierre Corbinais (Wednesdays), Joy Farhanaze Elahee (Blue Bird's Song) ou Harry Jumeau (Domino Clash), aux côtés d'éditeurs comme Abiding Bridge et Xsolla.
Le programme complet
- 09h30 - Accueil et lancement de Game Changers 2025
Afrogameuses, Ecole 42
- 10h00 - Traitement de l'actualité jeux vidéo sous Trump : Etat des lieux
Cassim Montilla-Ruz (Journaliste Frandroid), Héloïse Linossier (Journaliste Origami), Théo Dezalay (Journaliste Mediapart)
- 10h00 - UI/UX : Penser l'inclusion dès le prototypage (keynote)
Juliette Ruaux (UI/UX et Product designer)
- 10h35 - Eco-responsabilité dans le game design et la production (keynote)
Julie Kane (Impacterz Studio)
- 10h45 - Représentations queer et alternatives
Chakib Benssoum (Game Director Black Hole Production)
- 11h10 - Concevoir un jeu à impact (keynote)
Marianne Tostivint (CEO et Directrice Créative Moon Valley)
- 11h20 - Témoignage de compositeurs et musiciens racisé-es
Aniss Belkad (compositeur et réalisateur), Jasmine Lee (contrebassiste, compositrice et arrangeuse), Tarafa J. Sahloul (co-fondateur de Mutant Ninja et Kid Katana Records)
12h15 - Pause déjeuner
- 13h45 - Tour d'horizon sur l'impact et l'accès à l'emploi
David Tran Quang Ty (Chef d'équipe informatique à Ubisoft), Fatou N'Diaye (Consultante RH et Travail et Organisations), Lola Servante (organisatrice d'événements esport)
- 13h45 - Post Mortem : Le CharaDesign dans "Blue Bird's Song" (keynote)
Farhanaz Kassee-Elahee aka Joy (Co-fondatrice de Purple Meadows Studio)
- 14h20 - Q&A : Trouver un éditeur en 2026 (keynote)
William Bertin (Sourcing in The Rain), Eddy Celestine (Xsolla), Elizabeth Maler (Abiding Bridge)
- 14h30 - Se lancer en solo ou monter son studio ?
Jena Poree (NaejDoree Studio), Julie Kane (Creative director Impacterz Studio), Line Camara (CEO of Perchés Studio), Laetitia Raffin (Avocate)
- 15h00 - 17h30 - Pitch devant un éditeur (entretiens individuels sur candidature) avec William Bertin (Sourcing in The Rain), Eddy Celestine (Xsolla), Elizabeth Maler (Abiding Bridge)
- 15h15 - Post Mortem - Wednesdays : Comment transformer le trauma en jeu vidéo Pierre Corbinais (écrivain), Christophe Galati (CEO and Game director of Deneos)
- 15h50 - Carte blanche de l'association Game Impact
- 16h20 - Concevoir des jeux à forte portée culturelle
Jennifer Lufau (Fondatrice d'Afrogameuses, co-founder Narratify), Mickaël Newton (CA d'Afrogameuses, Expert en impact social du jeu vidéo), Harry Jumeau (développeur de Domino Clash), Therry Dupré (Auteur de La Planète Takoo : L'éveil du guerrier)
- 17h05 - Post Mortem - L'accessibilité dans Wordatro
Alice Grégoire, Clémentine Plissonier (Abiding Bridge)
- 17h40 - Eveiller les consciences ou réjouir nos adelphes ?
Camille Soual (développeuse indépendante à Gallisenae), Sybil Collas (directeur narratif et créatif pour le jeu vidéo), Hippolyte Caubet (Fondateur du studio The Disco Space Station)
Afrogameuses mène tout au long de l'année diverses actions pour favoriser l'insertion professionnelle des minorités dans le jeu vidéo, à travers des sessions de networking et des actions de sensibilisation avec les studios et structures de l'industrie. La cinquième édition de Game Changers, temps fort de l'association, est soutenue par le studio Virtuos et le média Origami ainsi que l'Ecole 42 Paris.
Informations pratiques
- Date : samedi 29 novembre 2025
- Lieu : Ecole 42 Paris 96 Bd Bessières, 75017 Paris
- Tarifs : de 15 euros (pass étudiant·e) à 39 euros (tarif standard)
- Inscription obligatoire en ligne
- Transports : arrêt "Porte de Clichy" : RER C, Métro 13, Métro 14