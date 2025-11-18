Le meetup PIGD (Paris Indie Game Developer) reçoit Abrial Da Costa le 27 novembre
Pitchez vos jeux, assistez à des panels enrichissants, rencontrez des créateurs, étudiants et hobbyistes de la région parisienne, le Meetup PIGD - Paris Indie Game Developer, rendez-vous mensuel des étudiants et créateurs de jeux vidéo revient en novembre.
Programme
- Welcome : Présentation du meetup pour les nouveaux venus et des prochains événements de l'industrie autour de la création vidéoludique : Dates de remises des dossiers FAJV, conférences professionnalisantes et festivals jeux vidéo.
- Panel Expert : Abrial Da Costa, CEO chez Playdigious et vétéran de l'industrie.
- Break : Pause boissons au bar.
- Pitch Session : Présentation des projets jeux vidéo portés par les participants.
- Networking : Rencontres entre les créateurs, étudiants et porteurs de projets.
Le Reset Bar met à notre disposition un système son avec micro et un grand écran (connectique HDMI).
Prenez vos ordinateurs, vos manettes et chargez vos batteries !
Informations pratiques
Inscription ici
Date et horaires : Jeudi 27 novembre de 19h30 à 23h
Lieu : Le Reset Bar - 17, Rue du Cygne, 75001, Paris
Métro : Etienne Marcel - RER : Les Halles