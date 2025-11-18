Le meetup PIGD (Paris Indie Game Developer) reçoit Abrial Da Costa le 27 novembre

Pitchez vos jeux, assistez à des panels enrichissants, rencontrez des créateurs, étudiants et hobbyistes de la région parisienne, le Meetup PIGD - Paris Indie Game Developer, rendez-vous mensuel des étudiants et créateurs de jeux vidéo revient en novembre.

Programme

Welcome : Présentation du meetup pour les nouveaux venus et des prochains événements de l'industrie autour de la création vidéoludique : Dates de remises des dossiers FAJV, conférences professionnalisantes et festivals jeux vidéo.

: Présentation du meetup pour les nouveaux venus et des prochains événements de l'industrie autour de la création vidéoludique : Dates de remises des dossiers FAJV, conférences professionnalisantes et festivals jeux vidéo. Panel Expert : Abrial Da Costa, CEO chez Playdigious et vétéran de l'industrie.

: Abrial Da Costa, CEO chez Playdigious et vétéran de l'industrie. Break : Pause boissons au bar.

: Pause boissons au bar. Pitch Session : Présentation des projets jeux vidéo portés par les participants.

: Présentation des projets jeux vidéo portés par les participants. Networking : Rencontres entre les créateurs, étudiants et porteurs de projets.

Le Reset Bar met à notre disposition un système son avec micro et un grand écran (connectique HDMI).

Prenez vos ordinateurs, vos manettes et chargez vos batteries !

Informations pratiques

Inscription ici

Date et horaires : Jeudi 27 novembre de 19h30 à 23h

Lieu : Le Reset Bar - 17, Rue du Cygne, 75001, Paris

Métro : Etienne Marcel - RER : Les Halles