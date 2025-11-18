Razer QA Co-AI : un outil pour automatiser la détection de bugs et la réalisation de rapports

Razer annonce la disponibilité de QA Co-AI, sa solution d'assurance qualité assistée par intelligence artificielle, sur AWS Marketplace. L'outil permet d'automatiser la détection de bugs, d'accélérer les tests, de générer des rapports détaillés et de simplifier l'intégration aux workflows de développement.

Dévoilé lors de la GDC 2025, QA Co-AI (également connu sous le nom de Razer QA Companion) est conçu pour améliorer les processus de test dans les studios de développement de jeux vidéo. Grâce à une interface intuitive et à une intégration transparente dans les environnements de production, l'outil permet de réduire significativement les tâches manuelles tout en améliorant la précision des rapports.

QA Co-AI repose sur l'infrastructure cloud sécurisée d'AWS, notamment Amazon Bedrock, et propose une intégration directe avec des outils de gestion tels que Jira. Les fonctionnalités incluent notamment :

la détection automatisée des bugs de performance (frame drops, fuites de mémoire, etc.) ;

la capture d'écran instantanée via raccourci clavier et l'annotation des bugs ;

la génération de rapports enrichis, intégrables automatiquement dans les outils de suivi.

Une phase bêta réunissant plus de 50 studios a permis d'optimiser la solution à partir de retours terrain. Selon une étude sectorielle citée par Razer, l'automatisation IA des tests QA peut permettre un gain de temps allant jusqu'à 40?%.

QA Co-AI est désormais disponible via AWS Marketplace, avec un accès facilité pour les développeurs déjà présents dans l'écosystème AWS. Une version d'essai gratuite est également proposée sur le site officiel.

Plus d'informations