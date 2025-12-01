GTA 6 sera le dernier baroud d'honneur des jeux sans intelligence artificielle Par Côme Demarigny, co-fondateur de X&Immersion

À l'instar de Charlie Chaplin dans City Lights, qui a été le dernier grand film muet avant la disparition du genre, GTA 6 (Grand Theft Auto 6, par Rockstar Games) sera le dernier grand jeu, au succès très probable, qui n'utilisera pas d'intelligence artificielle.

Le rideau se lève, les masques tombent, et sous les yeux ébahis de milliards de joueurs, c'est l'intelligence artificielle qui vient de les divertir pendant quelques heures. Tous se disaient contre, créateurs comme consommateurs, mais le résultat est là : l'expérience était si appréciable que les principes s'effondrent. Certains se voilent encore la face, mais en 2030, tous les jeux vidéo seront faits avec l'intelligence artificielle (IA).

C'est une force inexorable qui s'immisce dans l'industrie du jeu vidéo depuis quelques années. Longtemps cachée, l'utilisation de l'intelligence artificielle, en particulier générative, fait débat pour de nombreuses raisons. Mais dans les coulisses, tous les studios ont compris la direction dans laquelle l'industrie allait :

Ce sera avec l'aide de l'IA ou cela ne se fera pas du tout".

Depuis plusieurs mois, les révélations montrant que des studios utilisent de l'IA dans la production de leurs jeux se multiplient. Dernier en date : Ubisoft (fleuron du jeu vidéo français), avec des images générées par IA dans Anno 117, leur jeu le plus récent. Et cela, à peine une semaine après Embark Studio et ses voix faites en synthèse vocale (TTS ou Text-To-Speech) dans Arc Raiders.

Le plus intéressant, ce ne sont pas ces faits, mais plutôt la communication autour de ces révélations."Oubli"ou"erreur"des vérifications, l'utilisation n'est pas niée, c'est son objectif qui est requalifié. Car ce n'est pas l'utilisation en elle-même de l'IA qui pose un problème, mais plutôt la raison pour laquelle elle est utilisée.

Car les usages deviennent sans cesse plus intéressants, pertinents, et parfois justifiés : réduction des coûts, ouverture à d'autres langues, expériences impossibles autrement, entre autres. De l'idéation à la production, jusqu'aux expériences qui se créent devant les yeux du joueur, l'IA devient utile à chaque étape de la création. Ceux qui maîtrisent l'orchestration de ces nombreux outils et qui y voient le potentiel créatif écriront les grandes lignes du futur de cette industrie.

Quid de GTA 6 ? GTA 6 sera le jeu qui a coûté le plus cher de l'histoire. Les estimations avoisinent 1 milliard de dollars pour la production, et au moins autant pour le marketing.

Rockstar n'utilise probablement pas d'IA générative pour GTA 6, principalement car c'est un jeu dont l'aura est tellement puissante qu'il n'a pas droit à la moindre erreur. En effet, l'opinion négative actuelle envers l'IA générative est un risque bien trop élevé à prendre pour un studio de cette ampleur.

Mais les temps changent : tous les autres studios se mettent à intégrer l'intelligence artificielle, dans leurs productions comme dans leurs gameplay. Supercell, géant finlandais du jeu mobile, vient d'annoncer sa stratégie relative à l'IA, et elle est particulièrement agressive. Everstone Studio et NetEase (géant chinois du jeu vidéo) ont publié il y a quelques jours Where Winds Meet, où il est possible d'avoir des conversations libres avec les PNJ (personnages non joueurs), grâce à l'IA générative. Tencent, l'autre géant chinois, finance une armée de chercheurs, avec pour cible principale l'IA dans les jeux, et a déjà publié de nombreux modèles d'intelligence artificielle destinés à être utilisés par les jeux vidéo.

On assiste à une transformation profonde qui impacte toutes les étapes de production d'un jeu ainsi que l'expérience des joueurs. Et les arguments contre ces usages fondent comme neige au soleil. GTA 7 utilisera vraisemblablement de l'IA. Mais si ce n'est pas le cas, sa concurrence sera, elle, démultipliée grâce à l'IA, rendant le succès d'un tel jeu beaucoup moins probable. GTA 6 sera ainsi le dernier coup de pinceau dans le grand tableau des jeux sans IA, la clé de voûte d'une époque désormais révolue.

Si, comme Chaplin dans les années 1930, le jeu vidéo se trouve enfin débâillonné, j'ai hâte de voir la créativité qui nous sera offerte dans les années qui viennent. Il reste cependant un grand nombre de questions auxquelles il faut répondre : en particulier, qui seront les grands gagnants de l'avènement de l'IA ? Les joueurs ? Les studios ? Les créatifs et artistes ? Mais également, qui sera la figure de proue de cette nouvelle ère ?

