Art book et jeux vidéo : un regard inédit sur les coulisses de la création

La table ronde "Art book et jeux vidéo", organisée le 8 novembre lors du colloque annuel du Conservatoire National du Jeu Vidéo (CNJV), propose une plongée dans un objet éditorial encore méconnu du grand public et pourtant central pour la mémoire du médium : l'artbook vidéoludique.

Animée par Jean Jouberton, la discussion réunit deux spécialistes du sujet : Marine Macq, autrice, éditrice et curatrice à la Galerie Gama, et Benoît "ExServ" Reinier, auteur, consultant en game design et créateur de contenus.

À partir de leurs expériences complémentaires, les intervenants détaillent ce qui fait la singularité d'un artbook : un ouvrage souvent richement illustré, à mi-chemin entre objet éditorial, outil de médiation et trace patrimoniale, permettant de documenter les étapes de création d'un jeu vidéo - recherches graphiques, concept art, intentions artistiques, références, essais, versions abandonnées, etc.

La table ronde explore plusieurs thèmes majeurs

Définir l'artbook vidéoludique : entre beaux livres, recueils d'archives et outils de valorisation.

Multiplicité des enjeux : marketing pour les studios et éditeurs, reconnaissance pour les artistes, transparence sur les processus créatifs, attentes des lecteurs et collectionneurs.

Méthodes de travail : sélection des archives, construction de la ligne éditoriale, entretiens avec les équipes, équilibre entre rigueur documentaire et narration.

Défis concrets : temporalité de production, relation avec les studios, contraintes de formats, droits d'utilisation des images, qualité des documents.

Rôle mémoriel : importance de préserver la documentation, notamment dans un contexte de fermetures de studios et de pertes d'archives.

Au-delà de la dimension esthétique, la discussion met en lumière la fonction essentielle des artbooks : témoigner, transmettre et conserver la mémoire d'un processus de création composite, souvent invisible, et permettre aux professionnels comme au public de mieux comprendre la fabrique du jeu vidéo.