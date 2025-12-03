Let's Go : Postulez et rejoignez l'incubateur des studios de jeux vidéo Nouvelle deadline : 8 décembre 2025

Vous rêvez de créer votre propre studio de jeux vidéo, mais vous hésitez à franchir le pas seul ? Vous cherchez un accompagnement solide, du mentorat de qualité et une communauté qui partage vos ambitions ?

Let's Go est l'incubateur idéal pour transformer votre projet en réalité.

Bonne nouvelle : l'appel à candidatures est prolongé d'une semaine !

Nouvelle deadline : 8 décembre 2025

Les candidatures pour la prochaine promotion sont donc encore ouvertes : c'est le moment parfait pour rejoindre la promotion 2026 des studios incubés !

Let's go : l'incubateur des studios qui se lancent

Nous recherchons des studios en cours de développement de leur premier jeu, ou venant tout juste de démarrer, pour les accompagner via un programme intensif de 12 mois, dès janvier prochain.

Depuis 2020, Let's Go c'est 36 studios accompagnés à travers un programme complet mêlant :

Des masterclasses d'experts de l'industrie (Old Skull Games, Million Victories, Acte Zéro, Ubisoft, etc.)

Un mentorat personnalisé par des chef.fes d'entreprise reconnu.es dans l'industrie (Tiny Digital Factory, Dowino, Artefact Studio, Ocellus, LDLC VR, etc.)

Une immersion dans l'Industrie : des visites chez des éditeurs comme Dotemu ou Plug In Digital, une présence organisée au Game Camp à Lille, etc.

De nombreuses séances de co-développement, des Game Jams, des afterwoks

Un réseau bienveillant, soucieux de transmettre ses tips aux nouveaux arrivants

Une adhésion offerte à l'association Game Only

Une communauté d'entrepreneurs qui vit les mêmes défis que vous… et vous pousse vers le haut

Chez Let's Go, vous n'êtes jamais seul. Vous progressez plus vite, mieux, et avec un écosystème qui croit en votre potentiel.

Témoignages de nos anciens incubés

Notre studio existe grâce à Let's Go. C'est notre partenaire le plus précieux. Le mentorat nous a énormément aidés, notamment dans la recherche de financements. C'est aussi un lieu d'échange et d'entraide qui renforce ténacité et créativité. C'est une opportunité incroyable. On a beaucoup appris sur l'entrepreneuriat. Les masterclasses et les retours des mentors nous ont permis d'éviter des erreurs et d'acquérir une expérience essentielle."

L'équipe de Chaotic Games

L'incubateur nous a tout apporté : entrepreneuriat, communication, marketing… Nous n'aurions jamais pu lancer notre studio aussi rapidement sans l'expertise des intervenants et l'énergie du collectif. Être entouré d'autres entrepreneurs, ça change tout."

L'équipe de ça part en prod

L'incubateur Let's Go est une opportunité incontournable ! Il nous a offert la chance d'échanger avec d'autres studios, de nous structurer et d'enrichir nos connaissances sur de nombreuses thématiques. Le mentorat nous permet de prendre du recul sur notre projet et de bénéficier de l'expertise de professionnels du secteur, dans un environnement de confiance."

L'équipe de Nustrale Studios

Pour candidater, vous devez :

Remplir le formulaire de candidature

Fournir un premier document de Game Design

Présenter votre projet et votre équipe

Une fois les meilleurs dossiers pré-sélectionnés, vous aurez la chance de rencontrer les jurys de l'incubateur courant décembre pour valider votre participation !

Vous avez un projet de jeu vidéo ? c'est le moment.

Ne laissez pas passer cette chance de :

Booster votre projet

Structurer votre studio

Eviter les pièges du démarrage

Avancer entouré d'une communauté solide

Nouvelle deadline : 8 décembre 2025

Candidatez maintenant et tentez votre chance pour rejoindre la promotion 2026.

Plus d'informations