Les Conversessions : conférences gratuites en décembre à destination des professionnels du jeu vidéo

Les prochaines Conversessions (de Noël) couvrent un large éventail de sujets, de la conception des jeux "Wholesome" (qui cartonnent en ce moment) aux enjeux du positionnement marketing de votre jeu (il ne faut pas se rater), ou encore une plongée dans l'art environnemental de Gotham (pour les enviro artists et les autres). Comme toujours, elles ont lieu, sur le Discord Evolution, tous les jeudis à 17h30.

Pour participer, rien de plus simple : il suffit d'être membre de la communauté Discord Evolution, qui rassemble déjà plus de 500 professionnel·les français du jeu vidéo ! Vous y croiserez vos pairs, dans des groupes métiers dédiés et pourrez profiter d'une sélection hebdomadaire de contenus ciblés sur vos enjeux (news, vidéos…)

Ce réseau est gratuit et accessible à toute personne ayant au moins 18 mois d'expérience dans le secteur. Pour s'inscrire, c'est ici.

Programme Conversessions

Accès gratuit pour les membres du Discord Evolution Jeu Vidéo

Design Strategies to Support Nurturers

(le 4 décembre à 17h30 - en anglais)

Nina Kim est Senior Game Designer chez Rare, où elle a travaillé sur Sea of Thieves et Everwild. Elle partagera des stratégies concrètes pour enrichir le gameplay et le worldbuilding des jeux "cozy". Nina reviendra sur la montée en popularité des jeux wholesome et expliquera ce que les joueurs recherchent dans ces expériences. Elle montrera aussi comment renforcer les systèmes fondamentaux afin de mieux toucher - et satisfaire - cette audience en pleine croissance.

Rejoignez le Discord

Position your Game like a Pro

(le 11 décembre à 17h30 - en anglais)

Najmah Salam, consultante marketing et productrice, expliquera comment positionner efficacement un jeu dans un marché vidéoludique de plus en plus compétitif. Elle détaillera les méthodes pour distinguer un jeu de ses concurrents, tirer parti des tendances et identifier avec précision son audience cible. L'atelier guidera, pas à pas, les participants dans le processus de positionnement afin de mettre en valeur ce qui rend leur jeu unique et le présenter dans les contextes les plus pertinents. À l'heure où les sorties de jeux se multiplient, savoir définir les forces clés de son jeu et les communiquer à ses futurs joueurs est plus essentiel que jamais.

Rejoignez le Discord

The Art of Defending Gotham : Expanding Art Direction for Additional Content

(le 18 décembre à 17h30 - en français)

Emilie Beauchamp, Directrice Artistique Associée chez WB Games Montréal, présentera sa méthode pour créer des environnements additionnels à partir d'un jeu existant.

En s'appuyant sur son travail sur Gotham Knights et le DLC Heroic Assault, elle expliquera comment renouveler un univers tout en préservant son identité. Elle abordera la construction d'une direction visuelle cohérente, les principes guidant ses choix stylistiques et les stratégies pour orienter et immerger les joueurs grâce à la narration environnementale.

Rejoignez le Discord