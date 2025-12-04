IIM Student Game Conference : 1 événement 100% gratuit et ouvert à tous pour échanger avec des pros A suivre en direct sur Discord les 15 et 16 décembre 2025

Ouverte à tous et gratuite, la cinquième édition de la Student Game Conference rassemble les 15 et 16 décembre, les professionnels français et internationaux du jeu vidéo afin de partager leur expérience avec les jeunes.

La Student Game Conference est un événement annuel qui vise à rapprocher les étudiants et les professionnels de l'industrie du jeu vidéo.

Organisée par l'IIM, une école spécialisée dans l'enseignement des métiers du jeu vidéo, cette semaine s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels et étudiants en jeux vidéo. Sur 2 jours, 31 conférences offrent l'opportunité aux professionnels français et internationaux du jeu vidéo de partager - avec les étudiants et le grand public - leur expérience dans des domaines tels que le design, le business, l'art, la production, la tech…

Cette année encore, les Masters Class sont 100% online, 100% gratuites et accessibles à tous (étudiants ou professionnels, passionnés ou simples curieux). Pour cela il suffit de rejoindre dès maintenant le Discord de l'événement

Programme