Netflix rachète Warner Bros. Discovery et sa division jeux vidéo dans une opération à 82,7 milliards de dollars

Netflix a annoncé un accord définitif pour l'acquisition de Warner Bros. Discovery, dans une transaction en numéraire et en actions valorisée à 82,7 milliards de dollars (72 milliards en valeur equity). L'opération inclut explicitement Warner Bros. Games, la branche jeux vidéo de l'entreprise, confirmée par un porte-parole de Warner Bros. Discovery lors d'un échange avec GameDeveloper.

Cette acquisition constitue l'un des plus importants rachats jamais réalisés dans l'industrie du divertissement, et marque l'entrée la plus significative de Netflix dans le jeu vidéo à ce jour.

Une opération stratégique centrée sur les franchises Warner

Dans son communiqué officiel, Netflix présente d'abord l'intérêt du rachat à travers l'intégration du catalogue de franchises cinématographiques et télévisuelles de Warner Bros., incluant Harry Potter, DC Universe, Game of Thrones, Friends ou The Big Bang Theory.

Mais pour l'industrie du jeu vidéo, l'enjeu majeur réside dans l'intégration de Warner Bros. Games, qui regroupe des studios majeurs tels que :

NetherRealm (Mortal Kombat)

Rocksteady (Batman Arkham, Suicide Squad)

TT Games (Lego Games)

Avalanche Software (Hogwarts Legacy)

Monolith Productions (Middle-earth : Shadow of Mordor)

Bien que peu détaillée dans les documents financiers, l'intégration est confirmée comme totale : l'ensemble de la division jeux vidéo rejoindra Netflix dans le périmètre de l'acquisition.

Un positionnement renforcé dans le jeu vidéo

Netflix, présent dans le jeu vidéo depuis 2021 via un catalogue mobile intégré à son abonnement, n'était jusqu'ici qu'un acteur marginal du secteur. L'achat de Warner Bros. Games lui offre immédiatement :

un portefeuille d'IP puissantes,

des studios AAA reconnus,

une capacité de production qui rivalise avec les grands éditeurs du marché.

Lors de la présentation aux investisseurs, les dirigeants de Netflix ont insisté sur la capacité de Warner à "accélérer leur business pour des décennies", notamment grâce à son expertise créative et à la force de ses licences.

Une transaction à fort impact pour le secteur

L'accord prévoit le maintien des opérations actuelles de Warner Bros., y compris ses sorties cinéma, et l'intégration progressive des équipes au modèle organisationnel de Netflix. La société prévoit 2 à 3 milliards de dollars d'économies annuelles dans les trois ans suivant la fusion, essentiellement par mutualisation des infrastructures et optimisation des catalogues de contenus.

La finalisation de l'acquisition est attendue dans les 12 à 18 mois, sous réserve d'approbations réglementaires et du vote des actionnaires de Warner Bros. Discovery.

Enjeux à surveiller

L'acquisition soulève plusieurs questions pour le marché du jeu vidéo :

Comment Netflix intégrera-t-il les studios Warner dans son modèle économique, jusqu'ici basé sur l'abonnement et non sur la vente de jeux ?

Le géant du streaming cherchera-t-il à développer des adaptations interactives de ses franchises existantes ou à prolonger celles de Warner ?

Quel sera l'impact sur les productions AAA en cours, comme Mortal Kombat, Lego, DC ou Harry Potter ?

Pour l'heure, Netflix n'a fourni aucune feuille de route concernant sa stratégie jeux vidéo au-delà de l'intégration des équipes.