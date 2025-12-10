Le jeu vidéo devient un pilier stratégique du marché publicitaire mondial

Longtemps considéré comme un marché de niche pour les annonceurs, le jeu vidéo s'impose désormais comme l'un des segments les plus dynamiques de l'industrie publicitaire mondiale. Selon le rapport This Year, Next Year publié par WPP Media [1], le gaming représente en 2025 le canal de contenu à la croissance la plus rapide, avec une progression de +29,5 % pour atteindre 8,5 milliards de dollars de revenus publicitaires dans le monde. Cette tendance se poursuivra en 2026 (+25,6 %), confirmant une transformation durable du paysage médiatique.

Une croissance mondiale soutenue par de nouveaux usages

Dans un marché publicitaire mondial en nette accélération (+8,8 % en 2025), le gaming se distingue par son attractivité auprès des marques. WPP Media souligne que le jeu vidéo combine plusieurs leviers recherchés par les annonceurs : formats immersifs, engagement élevé, ciblage fin, acceptation publicitaire supérieure à la moyenne et mesure plus précise des performances grâce aux outils numériques.

À l'échelle mondiale, le gaming ne représente encore qu'une faible part du total des investissements publicitaires (0,7 % en 2025) mais il constitue un indicateur clé des nouvelles dynamiques d'attention et de consommation de contenus. Dans un contexte de fragmentation de l'audience et de saturation des supports traditionnels, les marques y voient un levier de connexion privilégié avec des communautés difficiles à atteindre autrement.

Chiffres clés - Publicité & Jeu vidéo (données WPP Media 2025)

- Croissance mondiale du marché publicitaire : +8,8 %

- Croissance mondiale de la publicité dans le jeu vidéo : +29,5 % (2025), +25,6 % (2026)

- Dépenses publicitaires dans le jeu vidéo : 8,5 Md$ en 2025

- Part du gaming dans la publicité mondiale : 0,7 %

- Croissance du gaming en France : +37,6 % en 2025

- Dépenses publicitaires gaming en France : 216 M€ estimés pour 2025

- Taille du marché publicitaire global en 2025 : 1 140 Md$

- Réceptivité des joueurs aux formats publicitaires : x2 versus le digital classique (WPP Media)

- Profil des joueurs : près de 7 Français sur 10 jouent ; mix hommes/femmes quasi équilibré

La France suit la même trajectoire

En France, WPP Media anticipe une croissance exceptionnelle de la publicité dans le jeu vidéo : +37,6 % en 2025, pour un total estimé à 216 millions d'euros sur l'année. Ce dynamisme dépasse largement celui des autres segments digitaux et reflète l'évolution des pratiques culturelles sur le territoire : près de sept Français sur dix jouent désormais à des jeux vidéo, un public diversifié, intergénérationnel et largement connecté.

Pour les marques, le gaming commence à être perçu non plus comme un simple environnement ludique mais comme un média à part entière, à la croisée de l'entertainment et du lien social. Dans une interview accordée à The Media Leader, Alexandra Chabanne (CEO WPP Media France) rappelle ainsi que "les marques ne peuvent plus ignorer le gaming [2]" et que les joueurs se montrent "deux fois plus réceptifs aux formats in-game" que sur les canaux digitaux classiques.

Un média structurant pour les annonceurs

L'intérêt croissant pour le jeu vidéo s'explique aussi par la capacité du médium à s'intégrer dans une approche marketing globale. Grâce à des environnements variés - jeux mobiles, plateformes de streaming, monde ouvert, e-sport, UGC [3] - le gaming permet :

des activations immersives (in-game advertising, placements dynamiques, objets virtuels),

des campagnes sociales amplifiées via streaming et influence,

des expériences interactives sur Roblox, Fortnite Creative ou d'autres plateformes créatives,

une mesure précise de l'impact (brand lift, engagement, conversions),

une brand safety renforcée, critère désormais central pour les annonceurs.

Les grandes agences construisent désormais des offres dédiées, à l'image de WPP Media avec son entité "WPP Media Gaming [4]", structurée autour de l'intelligence, de la création, du média et de la mesure.

Un enjeu sociétal : toucher une nouvelle grammaire culturelle

Au-delà de son intérêt économique, la montée en puissance du jeu vidéo dans la publicité témoigne d'une évolution culturelle profonde. Le gaming constitue aujourd'hui une pratique majoritaire, transgénérationnelle, et souvent un espace de sociabilité numérique. Les marques y trouvent un terrain plus conversationnel que celui des médias traditionnels, capable d'accueillir des contenus narratifs, participatifs et créatifs.

La croissance observée s'explique aussi par l'élargissement du public : les femmes représentent désormais près de la moitié des joueurs en France [5], et une majorité des décisions d'achat du foyer [6], créant de nouvelles opportunités pour les annonceurs selon WPP Media.

Un marché en structuration rapide

Avec des taux de croissance sans équivalent dans les autres médias, le jeu vidéo devient un territoire stratégique pour l'investissement publicitaire. L'étude de WPP Media montre que si sa part dans les budgets reste encore modeste, tous les indicateurs convergent vers une accélération durable, portée par :

la maturité des plateformes,

l'essor de la publicité intégrée et immersive,

la montée en puissance des technologies IA dans la mesure et la planification,

la transformation des usages culturels et sociaux liés au numérique.

Dans ce contexte, le gaming pourrait rapidement devenir l'un des principaux moteurs de croissance du marché publicitaire mondial dans la seconde moitié de la décennie.