Cybersécurité : l'industrie du jeu vidéo invitée à rejoindre la première édition de l'Alliance Cyber Invitation réservée aux professionnels du jeu vidéo - les 4 et 5 février 2026 à Paris

Face à la multiplication des menaces numériques, la cybersécurité est devenue un enjeu stratégique majeur pour l'industrie du jeu vidéo. Piratage de comptes, usurpation d'identité, triche organisée, cyberharcèlement, fraude ou encore atteintes aux données personnelles concernent aujourd'hui aussi bien les joueurs que les studios, éditeurs et plateformes.

C'est dans ce contexte qu'est lancée la première édition de l'Alliance Cyber, un événement dédié à la lutte contre les abus numériques, qui se tiendra les 4 et 5 février 2026 à Paris. Les responsables cybersécurité des entreprises référencées dans les annuaires de l'AFJV auront la possibilité de participer à ces deux journées mêlant conférences, ateliers collaboratifs et échanges entre pairs.

Un espace de confiance pour agir collectivement contre les abus numériques

Portée par le Centre expert contre la cybercriminalité français (CECyF), l'Alliance Cyber s'inscrit dans la continuité de plus de dix années de coopération public-privé autour de la lutte contre la cybercriminalité. Après le succès de la conférence CoRIIN, devenue un rendez-vous de référence sur la réponse aux incidents et l'investigation numérique, l'Alliance Cyber ambitionne d'aller plus loin en proposant un cadre opérationnel de co-construction.

L'événement repose sur des principes forts :

confidentialité des échanges, formalisée par une charte,

format collaboratif, favorisant le partage de retours d'expérience,

implication conjointe d'acteurs publics et privés,

production de livrables concrets (bonnes pratiques, guides, plans d'action).

Des conférences et ateliers au plus près des réalités du terrain

Durant deux jours, les participants pourront assister à des conférences animées par des experts de la cybersécurité, parmi lesquels des enquêteurs, des responsables sécurité de grands groupes, d'opérateurs numériques et d'équipes spécialisées dans la lutte contre les abus en ligne.

Des ateliers thématiques permettront d'aborder des problématiques directement liées aux enjeux du jeu vidéo : fraude en ligne, phishing, compromission de comptes, spam, KYC, modération des contenus, abus des services de communication ou encore réponses opérationnelles aux incidents.

L'objectif affiché est clair : favoriser les échanges entre professionnels confrontés aux mêmes menaces, partager l'état de l'art et identifier collectivement des solutions applicables immédiatement.

Modalités d'accès et participation

L'accès aux conférences et à la soirée de networking organisée le 4 février est soumis à validation des organisateurs. L'événement s'adresse à une communauté ciblée d'acteurs opérationnels : responsables cybersécurité, équipes anti-abus, CERT/CSIRT, entreprises, associations et établissements de recherche.

La participation implique l'acceptation de la charte de confidentialité de l'Alliance Cyber. Plusieurs formats d'inscription sont proposés, incluant l'accès aux conférences sur les deux jours et, en option, à la soirée de networking.

Tarifs

Conférence & soirée networking : 275 €

Ce tarif est réservé aux sociétés listées dans les annuaires de l'afjv et constitue une participation aux frais pour les deux jours de conférences / ateliers incluant les pauses café et les déjeuners. Ce tarifs inclut la soirée de networking du 4 février.

Conférences uniquement : 225 €

Ce tarif est réservé aux sociétés listées dans les annuaires de l'afjv et constitue une participation aux frais pour les deux jours de conférences / ateliers incluant les pauses café et les déjeuners. Ce tarifs n'inclut pas la soirée de networking du 4 février.

Soirée networking : 50 €

Ce tarifs donne accès à la soirée de networking uniquement et constitue une participation aux frais.

Inscription et détails des conférences et ateliers - Plus d'informations

Un enjeu stratégique pour la filière jeu vidéo

Pour l'industrie du jeu vidéo, l'Alliance Cyber représente une opportunité inédite d'échange entre pairs, dans un cadre sécurisé et orienté vers l'action. À l'heure où les jeux en ligne, les plateformes communautaires et les services connectés occupent une place centrale, la capacité à anticiper, prévenir et traiter les abus numériques devient un facteur clé de confiance, de pérennité économique et de responsabilité sociétale.