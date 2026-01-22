Plug In Digital lance son propre podcast B2B sur le développement et l'édition de jeux vidéo

Plug In Digital, distributeur mondial de jeux vidéo et propriétaire du label d'édition Dear Villagers, annonce le lancement de PiD Talks, son podcast B2B consacré à l'univers du développement et de l'édition de jeux vidéo. Conçu pour les professionnels de l'industrie et les esprits curieux, ce podcast propose des discussions sans fard sur différents sujets relatifs à l'industrie du jeu vidéo avec des experts du secteur.

Cette émission se veut internationale avec des épisodes en anglais et en français, publiés séparément afin de garantir l'accessibilité à un public diversifié. Les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube de Plug In Digital, tandis que les versions audio sont diffusées sur plusieurs plateformes de streaming, avec des transcriptions complètes accessibles sur Ausha.

Le premier épisode de la version anglophone est sorti en décembre 2025 et mettait en avant Juan Ramon, Fondateur & Directeur du studio PixelRatio Games, qui abordait le sujet des portages console & mobile aux côtés de Francis Ingrand (CEO) et Stanislas Jun Peyrat (Senior Business Developer).

Le premier épisode de la version française, disponible aujourd'hui, propose une analyse historique du marché japonais, ses spécificités ainsi que les stratégies pour y réussir. Nous avons eu le plaisir d'accueillir l'expert et historien du jeu vidéo Douglas Alves pour discuter de ce sujet passionnant avec notre chargé de développement commercial Stanislas Jun Peyrat, lui-même Franco-Japonais et ayant démarré sa carrière de développeur sur le sol nippon, accompagné par Arnaud Vergne (Release Manager chez Plug In Digital).

L'épisode est disponible en vidéo sur YouTube ainsi qu'au format audio sur les principales plateformes de streaming (avec retranscription textuelle ici).

Rejoignez-nous !

Vous pouvez également participer au podcast ! Si vous êtes un acteur du secteur de passage à Montpellier, nous pouvons organiser une session d'enregistrement, ou, selon la demande, mettre en place un enregistrement en visioconférence. Il suffit de nous contacter via contact.pid.talks@plugindigital.com avec le sujet que vous souhaitez aborder, et nous pourrons nous organiser ensemble !