Rapport Circana sur le ventes de jeux vidéo aux Etats-unis en 2025

L'augmentation des dépenses des consommateurs en services d'abonnement, matériel et contenu mobile a contribué à la croissance de 1,4 % du marché américain des jeux vidéo en 2025 par rapport à l'année précédente

Battlefield 6Selon le dernier rapport de Circana, les dépenses en jeux vidéo ont augmenté de 3 % en décembre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 5,9 milliards de dollars. Les dépenses en services d'abonnement ont également augmenté de 24 % par rapport à l'année précédente, tandis que le segment des contenus pour PC, cloud et réalité virtuelle hors console a progressé de 6 %. Les dépenses en contenus pour consoles et mobiles sont restées stables d'une année sur l'autre (source mobile : Sensor Tower).
Image : Battlefield 6

Voici quelques points clés à retenir de l'année 2025 :

  • L'augmentation des dépenses des consommateurs pour les services d'abonnement, le matériel et les contenus mobiles a permis au marché américain des jeux vidéo d'enregistrer une croissance de 1,4 % en 2025 par rapport à l'année précédente.
  • La Nintendo Switch 2 a dominé le marché du matériel en termes d'unités vendues et de chiffre d'affaires en décembre et en 2025, contribuant à compenser le recul enregistré par les autres plateformes par rapport à l'année précédente. La PlayStation 5 s'est classée deuxième pour ces deux indicateurs et sur ces deux périodes.
  • Battlefield 6 a terminé l'année 2025 en tête des ventes de jeux vidéo en termes de chiffre d'affaires généré par les jeux complets. Battlefield 6 s'est classé premier sur Xbox et sur l'ensemble des boutiques PC pour l'année, tandis qu'il s'est classé deuxième sur PlayStation, derrière NBA 2K26.
  • La manette Nintendo Switch 2 Pro a été l'accessoire le plus vendu de l'année, avec un taux d'attachement au matériel Switch 2 de 24 %. Les dépenses annuelles en accessoires ont baissé de 7 % par rapport à 2024, pour atteindre 3 milliards de dollars.

Consulter le rapport complet - Notes sur le marché américain des jeux vidéo par Mat Piscatella, directeur principal, Jeux vidéo chez Circana

Publié le 23 janvier 2026 par Emmanuel Forsans
