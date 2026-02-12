jyros se développe à l'échelle européenne : Lancement du programme Euro-Jyros Un peu plus de deux ans après son lancement, Jyros entre dans une nouvelle phase : son expansion européenne

Depuis sa sortie, Jyros est devenu un outil de développement durable toujours plus puissant, offrant des fonctionnalités plus riches et des informations plus claires pour aider les studios à comprendre et à réduire leur impact. Après avoir déployé Jyros dans toutes les régions françaises, atteint plus de 1 000 utilisateurs dans plus de 400 entreprises et obtenu l'homologation du CNC pour être utilisé dans le cadre d'une importante initiative de financement public, nous sommes prêts pour la prochaine étape.

Jyros : le calculateur d'impact environnemental pour les entreprises de jeux vidéo

Jyros est un outil facile à utiliser, conçu par et pour l'industrie du jeu vidéo. Il prend en compte les données de production, d'infrastructure et d'exploitation des entreprises afin de fournir en quelques heures des informations environnementales précises, des conseils concrets pour réduire les émissions et des rapports sur les émissions de carbone conformes aux normes. Il a été spécialement conçu pour les studios de petite et moyenne taille, en exploitant les données déjà à leur disposition et en leur offrant la possibilité de mesurer, suivre et réduire efficacement l'impact environnemental de leurs jeux tout au long de leur cycle de vie.

Jyros a été créé par Game Only, l'association qui représente les studios de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en collaboration avec le Consortium National du Jeu Vidéo pour l'Environnement. Il a été lancé en octobre 2023 après une phase pilote impliquant 27 studios et une société spécialisée dans l'environnement (I Care) afin de garantir le caractère scientifique de la méthodologie de calcul ainsi que sa facilité d'utilisation.

Il s'agit d'une initiative essentielle, fondée sur une approche collective, qui offre à l'ensemble du secteur du jeu vidéo un outil sur mesure pour prendre des actions concrètes en faveur d'une plus grande éco-responsabilité. "

Grégory Carreau

COO - Asobo Studio

Une expérience réussie en france

Depuis son lancement, Jyros a atteint plus de 1 000 utilisateurs dans plus de 400 entreprises. Il a été homologué par le CNC (Centre national du cinéma et des industries créatives) comme outil à utiliser dans le cadre du programme de financement à la production du FAJV, et a ainsi joué un rôle déterminant dans la mise en oeuvre de l'écoconditionnalité du financement national de l'industrie du jeu vidéo.

Après le succès de Jyros en France, il est temps de se développer davantage, d'atteindre plus d'utilisateurs et de favoriser la transition écologique de notre industrie au-delà des frontières. En effet, bien que Jyros soit déjà disponible en anglais (compte quelques utilisateurs internationaux) et conforme aux normes européennes en matière de reporting carbone, aucune action spécifique n'avait été jusqu'alors menée pour atteindre ou adapter l'outil à un public international plus large.

Accélérer la transition du secteur à l'échelle européenne

Euro-Jyros vise à renforcer Jyros comme solution européenne soutenant la décarbonation du secteur des jeux vidéo et à fournir aux entreprises à travers les frontières les outils dont elles ont besoin pour collecter, communiquer et agir sur des données comparables relatives à l'empreinte carbone.

Le projet se concentre sur plusieurs axes :

L'amélioration du calculateur, des analyses et du moteur de recommandation de Jyros grâce à une expérience utilisateur/interface utilisateur améliorée, des tableaux de bord d'entreprise, des suggestions automatisées et un module de planification de trajectoire. Cela permettra aux studios de mesurer, calculer et réduire encore plus facilement leur impact.

L'intégration directe dans l'outil de la norme SGA, une méthodologie basée sur le protocole GHG Protocol et adaptée aux entreprises de jeux vidéo. Notre objectif est de normaliser le calcul de l'empreinte carbone pour toutes les entreprises du secteur.

Le déploiement de Jyros en Pologne et en Croatie afin de recueillir des informations et de préparer l'expansion à l'échelle européenne.

La publication d'un rapport sur les perspectives du secteur afin de sensibiliser, d'aider le secteur à comprendre où il en est et de soutenir des pratiques plus durables.

Donner aux professionnels les moyens d'agir grâce à une nouvelle plateforme d'apprentissage en ligne, proposant des formations courtes et personnalisées sur le développement durable.

Intégrer Jyros et le calcul de l'impact environnemental dans davantage de programmes de financement et d'accélération.

Assurer la viabilité à long terme de Jyros grâce à l'amélioration du modèle économique et à l'expansion sur de nouveaux marchés.

Une collaboration internationale

Nous sommes convaincus que les changements profonds s'effectuent dans un écosystème, et non de manière isolée.

Ce projet rassemble des acteurs clés qui contribuent au succès d'Euro-Jyros :

La Games Industry Conference Poland (Fondation Vitruvio) et la Croatian Game Developer Alliance (CGDA) participent au recrutement de studios pilotes et soutiendront l'adaptation et la promotion locales de Jyros dans leurs pays respectifs.

La Sustainable Games Alliance (SGA) soutient Jyros en intégrant le standard SGA, une méthodologie de calcul des émissions de carbone spécifique à l'industrie.

SpielFabrique contribuera à amplifier nos résultats et à promouvoir Jyros, le calcul de l'empreinte environnementale et notre projet à travers l'Europe grâce à son vaste réseau transfrontalier.

Les deux prochaines années seront décisives, et nous sommes ravis d'écrire ce nouveau chapitre avec la communauté européenne du jeu vidéo.

Si vous connaissez des studios en Pologne ou en Croatie qui souhaiteraient participer à la phase pilote (ou si vous êtes simplement curieux d'en savoir plus sur le projet), n'hésitez pas à nous contacter !

Votre soutien et vos commentaires nous aident à façonner un outil qui sert chaque jour un peu mieux l'industrie.

Si vous souhaitez être informé des mises à jour de ce projet et des autres initiatives de Jyros, abonnez-vous à notre newsletter ou contactez-nous à l'adresse jyros.contact@gmail.com