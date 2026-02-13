Varsovie en tête du développement européen des jeux vidéo (rapport 2025/2026)

Un rapport préparé par l'équipe de la Game Industry Conference en partenariat avec la fondation Indie Games Polska montre que Varsovie n'est plus seulement le plus grand centre de développement de jeux vidéo de Pologne, mais qu'elle se classe désormais comme le plus grand pôle européen dans ce domaine. Selon le rapport, 6 343 personnes travaillent dans ce secteur à Varsovie. Cela représente environ 44 % de l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo en Pologne et, à cet égard, place Varsovie devant des pôles tels que Londres et Stockholm.

Varsovie compte 307 producteurs et éditeurs, soit environ 37 % de l'ensemble des entités de ce type en Pologne. Cette densité se traduit par un impact commercial réel. En 2024, les entreprises basées à Varsovie ont généré 2,5 milliards de zlotys de chiffre d'affaires (environ 600 millions d'euros), et la ville est le berceau de 18 jeux et séries qui, au cours des années précédentes, ont dépassé le million d'exemplaires vendus dans le monde.

Le rapport indique que Varsovie est désormais un pôle de développement de jeux vidéo modèle, avec une forte concentration de talents, d'expérience et d'entreprises. La présence de grands studios et d'un marché du travail mature contribue à stabiliser son écosystème et favorise la création de nouvelles équipes et de sociétés "essaimées" (spin-off). Le rapport souligne également une caractéristique distinctive du profil de Varsovie : outre la production de base, la ville dispose d'un segment de services et de développement externe en pleine croissance, ce qui rend ce secteur plus résistant aux fluctuations du marché.

La comparaison européenne est particulièrement frappante. Varsovie compte 1 922 développeurs pour un million d'habitants. Dans d'autres grandes villes, ce chiffre est nettement inférieur, avec 605 à Londres et 675 à Berlin. Cela souligne la concentration exceptionnelle de talents dans le domaine du développement de jeux vidéo à Varsovie parmi les principales villes européennes.

Le rapport fournit également des informations contextuelles sur les défis auxquels l'industrie du jeu vidéo de Varsovie a été confrontée ces dernières années. Il décrit la correction du marché en 2025/2026, qui s'est particulièrement manifestée par des réductions d'effectifs. Dans le même temps, les revenus sont restés relativement stables, en partie grâce aux cycles de publication.

Varsovie est-elle un bon endroit pour créer une entreprise ?

Le rapport examine également la manière dont les entreprises évaluent Varsovie en tant que lieu d'implantation. Le résultat est clair : 77 % des personnes interrogées ont une opinion positive de la ville. Parmi les avantages les plus fréquemment cités figurent l'accès aux talents et la densité industrielle, qui facilitent le recrutement, le réseautage et les partenariats. Les entreprises soulignent également les transports et les infrastructures, ainsi que le sentiment que les processus administratifs fonctionnent généralement bien. Dans le même temps, l'étude reconnaît l'existence de défis majeurs, notamment les coûts élevés et l'emplacement des bureaux qui ne correspond pas toujours aux besoins des employés.

Ce rapport fournit un contexte opportun pour discuter de l'industrie du jeu vidéo en Pologne. Les conclusions sont claires et étayées par des données : Varsovie est désormais le plus grand centre de développement de jeux vidéo en Europe. Le rapport le confirme à l'aide de multiples indicateurs, allant de la taille de la main-d'oeuvre et du nombre d'entreprises à la renommée mondiale des titres provenant de la capitale polonaise.

Nous vous encourageons à consulter le rapport complet ici - (PDF - 129 pages - en anglais).