Les Pégases 2026 ont rendu leur verdict : découvrez les lauréats Après une cérémonie riche en émotion, Clair Obscur : Expedition 33 du studio Sandfall Interactive est le grand gagnant de cette 7e édition avec 4 Pégases dont Meilleur Jeu Vidéo de l'année

La 7e Cérémonie des Pégases a eu lieu hier soir à La Cigale. Présentée par Salomé Lagresle, elle a rassemblé joueur·ses, amateur·rices et professionnel·les de l'industrie du jeu vidéo français.

Cette cérémonie a été l'occasion de célébrer les succès, les performances et les annonces des acteurs majeurs du secteur du jeu vidéo en France.

18 Pégases ont été remis aux studios et personnalités ayant contribué au rayonnement de l'industrie française du Jeu Vidéo en 2025. Le détail des lauréats est à retrouver sur le site officiel.

4 prix pour Clair Obscur : Expedition 33 de Sandfall Interactive

Acclamé par la critique et le public depuis sa sortie en avril 2025 sur toutes les plateformes, cette aventure au tour par tour révolutionnaire a amené les joueurs à se plonger dans un monde fantastique rappelant la France de la Belle Epoque et peuplée d'ennemis dévastateurs.

Les prix remportés par Clair Obscur : Expedition 33 :

Meilleur Jeu Vidéo

Excellence Visuelle

Meilleur Univers Sonore

Excellence Narrative

Absolum par Guard Crush Games et Supamonks, a remporté les prix Meilleur Jeu Vidéo Indépendant et Meilleur Game Design pour son beat'em up roguelite original. Le magnifique Wednesdays développé par Pierre Corbinais ainsi que Arte France, entre jeu vidéo et bande dessinée, a été récompensé dans les catégories Au-Delà Du Jeu Vidéo et Meilleure Accessibilité.

Parmi les temps forts de cette édition, Thomas Jolly, président de la commission du fonds d'aide au jeu vidéo du CNC et directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, a fait l'honneur aux Pégases de sa présence pour remettre le Pégase "Meilleur Premier Jeu Vidéo" à The Rogue Prince of Persia du studio Evil Empire.

Palmarès : les autres distinctions décernées lors de la soirée

Meilleure Innovation Technologique - Rematch, Sloclap

Meilleur Jeu Vidéo Mobile - Les Murmures Du Soleil, Biscuit Factory

Meilleur Jeu Vidéo Mobile Etranger - The Storyteller, Esprits Productions

Meilleur Jeu Vidéo Etranger - Hades 2, Supergiant Games

Meilleur Jeu Vidéo Indépendant Etranger - Hollow Knight : Silksong, Team Cherry

Meilleur Service d'Exploitation - Ravenswatch, Passtech Games

Meilleur Jeu Etudiant - Candellum, Ecole Isart Digital

Les grandes annonces qui ont rythmé la soirée

La Cérémonie des Pégases 2026 a mis en lumière 11 annonces exclusives, illustrant à la fois le dynamisme, la créativité et l'excellence du jeu vidéo français et international. Ces révélations promettent une année 2026 riche en innovations et expériences inédites pour les joueurs du monde entier.

La Cérémonie a été rythmée par quatre annonces majeures, telles que : Painted Kingdoms (Hectiq Games), qui repousse les frontières du genre avec audace, Pyla, un univers riche et singulier présenté par Pépin Kojo, Tokens du studio Atelier QDB, promettant un gameplay innovant et exigeant, et enfin Wonderfall (Attaboy Interactive), qui s'annonce comme une aventure aussi spectaculaire qu'émouvante.

La soirée a également eu l'honneur de mettre en lumière une licence internationale emblématique : World of Warcraft, portée par Blizzard Entertainment.

Enfin, deux anniversaires sont venus enrichir cette édition : les 30 ans de la licence Rayman célébrés par Ubisoft, et les 15 ans de Amplitude Studios, venus partager cet anniversaire aux côtés de la communauté.

Cette 7e édition des Pégases a une nouvelle fois célébré l'excellence et la diversité du jeu vidéo français et international, mettant à l'honneur les talents et les innovations du secteur. Entre distinctions prestigieuses, annonces exclusives et reconnaissance des créateurs, la cérémonie a confirmé la vitalité de l'industrie vidéoludique en France.