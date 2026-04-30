Le studio français Spiders placé en liquidation judiciaire

Le studio de développement français Spiders, connu notamment pour GreedFall, Steelrising ou Bound by Flame, a été placé en liquidation judiciaire fin avril 2026 par le tribunal de commerce de Lille. Cette décision marque la fin d'un acteur historique du jeu de rôle "AA" en France, après près de vingt ans d'activité.

(Illustration : Greedfall 2)

Une fermeture sans repreneur

La liquidation intervient à l'issue d'une tentative de cession restée sans succès. Malgré une période de recherche d'investisseurs, aucun repreneur ne s'est manifesté dans les délais fixés par les administrateurs judiciaires.

Fondé en 2008, Spiders employait environ 70 salariés et s'était spécialisé dans la production de RPG sur PC et consoles. Le studio avait été acquis en 2019 par l'éditeur français Nacon, lui-même engagé depuis début 2026 dans une procédure de redressement judiciaire.

Une activité arrêtée immédiatement

Dans un message publié par le studio, Spiders confirme la cessation immédiate de ses activités : "l'entreprise dans son ensemble n'existe plus".

Le contenu additionnel prévu pour GreedFall : The Dying World, dernier projet en date du studio, devrait néanmoins être finalisé et publié par Nacon, avec un développement repris par une autre entité encore non précisée.

Par ailleurs, un projet original en préproduction, intitulé Mist, ne verra pas le jour.

Une victime de la crise de son groupe

La situation de Spiders s'inscrit dans un contexte plus large de difficultés financières pour sa maison mère. Le groupe Nacon, confronté à un refus de financement bancaire et à une incapacité à honorer ses échéances, a engagé une restructuration impliquant plusieurs de ses filiales.

Selon plusieurs sources, Spiders apparaît comme la première entité directement impactée par cette situation, malgré son statut de studio reconnu au sein du groupe.

Un acteur important du RPG français

Au fil de ses productions, Spiders s'était imposé comme un acteur identifié du segment "AA", avec une spécialisation dans les jeux de rôle narratifs à budget intermédiaire. Des titres comme GreedFall avaient contribué à sa visibilité internationale, tandis que Steelrising proposait une relecture originale du genre dans un univers inspiré de la Révolution française.

Le studio avait également été distingué à plusieurs reprises, et sa cofondatrice Jehanne Rousseau avait été décorée de l'Ordre national du Mérite.