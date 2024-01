TapNation acquiert UAhero, sa nouvelle filiale alimentée par l'IA, pour renforcer sa stratégie d'acquisition d'utilisateurs

TapNation, éditeur et développeur référence de jeux mobiles, a acquis UAhero : une plateforme d'acquisition d'utilisateurs et de monétisation alimentée par l'IA mettant l'accent sur l'automatisation grâce à des algorithmes avancés. En exploitant les données poussées et l'expertise d'UAhero via ce partenariat stratégique, TapNation vise à consolider davantage sa position sur le marché des jeux mobiles.

Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition d'UAhero",

a déclaré Hervé Montoute, PDG de TapNation.

"L'acquisition d'utilisateurs et la monétisation ont toujours été essentielles à notre succès, et ce partenariat nous permet de porter nos stratégies à de nouveaux sommets. Grâce au potentiel d'UAhero, nous sommes confiants en notre capacité de toucher et engager un public plus large, favorisant ainsi notre croissance tout en offrant les meilleures expériences de jeu possibles."

Dans un contexte où l'IA prend de plus en plus d'importance dans l'industrie, l'intégration de la technologie d'UAhero offre à TapNation une capacité accrue à identifier et atteindre leur public cible, à optimiser les campagnes d'acquisition en temps réel et en alignement avec la LTV prévue, ainsi qu'à maximiser les opportunités de monétisation. La collaboration entre TapNation et UAhero améliorera non seulement les stratégies d'acquisition d'utilisateurs de l'entreprise, mais elle rationalisera également les opérations tout en améliorant les performances globales par la réduction des interventions manuelles.

Conformément à l'accord, UAhero fonctionnera en tant que filiale de TapNation. Le processus d'intégration se focalisera sur l'exploitation des synergies, le partage des meilleures pratiques et la promotion d'un environnement collaboratif qui favorise l'évolution continue et l'innovation.

Nous sommes ravis de voir UAhero rejoindre TapNation après une collaboration de longue date, et nous croyons profondément en notre vision commune et en notre formidable équipe,"

a déclaré Oz Silahtar, cofondateur d'UAhero.