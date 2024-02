Disney investit 1,5 milliard de dollars dans Epic Games Disney et Epic Games vont créer un univers de jeux et de divertissements vaste et ouvert lié à Fortnite

The Walt Disney Company et Epic Games vont collaborer à un tout nouvel univers de jeux et de divertissement qui élargira encore la portée des histoires et des expériences Disney les plus appréciées. Disney investira également 1,5 milliard de dollars pour acquérir une participation dans Epic Games dans le cadre de ce projet pluriannuel. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires.

En plus d'être une expérience de jeu à échelle mondiale et d'interopérer avec Fortnite, le nouvel univers persistant offrira une multitude d'opportunités aux consommateurs pour jouer, regarder, acheter et s'engager avec du contenu, des personnages et des histoires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar et bien plus encore. Les joueurs et les fans pourront créer leurs propres histoires et expériences, exprimer leur passion d'une manière distincte de celle de Disney et partager du contenu entre eux de la manière qu'ils préfèrent. Le tout sera alimenté par Unreal Engine.

Notre nouvelle relation passionnante avec Epic Games réunira les marques et franchises appréciées de Disney avec le très populaire Fortnite dans un nouvel univers de jeux et de divertissement transformationnel",

a déclaré Robert A. Iger, président-directeur général de The Walt Disney Company.

"Cela marque la plus grande entrée de Disney dans le monde des jeux et offre des opportunités significatives de croissance et d'expansion. Nous avons hâte que les fans découvrent les histoires et les mondes de Disney qu'ils adorent sous de nouvelles formes inédites."

Disney a été l'une des premières entreprises à croire au potentiel de la réunion de leurs mondes avec les nôtres dans Fortnite, et ils utilisent Unreal Engine dans l'ensemble de leur portefeuille",

a déclaré Tim Sweeney, PDG et fondateur d'Epic Games.

"Aujourd'hui, nous collaborons à quelque chose d'entièrement nouveau pour construire un écosystème persistant, ouvert et interopérable qui réunira les communautés Disney et Fortnite."

Cela nous permettra de rassembler notre incroyable collection d'histoires et d'expériences issues du catalogue Disney pour un large public, d'une manière dont nous n'avons fait que rêver auparavant",

a déclaré Josh D'Amaro, président de Disney Experiences.

"La technologie de pointe d'Epic Games et l'écosystème ouvert de Fortnite nous aideront à atteindre les consommateurs là où ils se trouvent afin qu'ils puissent s'engager avec Disney de la manière la plus pertinente pour eux."

Approfondir les relations entre Epic Games et Disney

Disney et Epic Games ont impliqué des centaines de millions de joueurs par le biais d'intégrations de contenu Fortnite, de collaborations saisonnières, d'activations en jeu et d'événements en direct, notamment la guerre Marvel Nexus contre Galactus, qui a attiré plus de 15,3 millions de joueurs simultanés.

Unreal Engine est utilisé pour produire des ressources et du contenu dans l'ensemble du portefeuille Disney, notamment dans le développement de jeux vidéo tels que Kingdom Hearts 3 et Star Wars Jedi : Survivor ; dans le montage et l'animation cinématographiques pour les films et la diffusion en continu ; et dans la création de plus de 15 attractions des parcs Disney, telles que Millennium Falcon : Smugglers Run à Star Wars : Galaxy's Edge.

Tout cela s'appuie sur la participation d'Epic Games au programme Disney Accelerator 2017, qui vise à influencer l'avenir de la technologie et du divertissement.

Croissance de l'industrie des jeux et succès de Disney Games

Le monde numérique se développe et évolue avec plus de 3 milliards de joueurs de jeux vidéo dans le monde qui veulent se déplacer en toute sécurité et de manière transparente entre les mondes qu'ils aiment, libérer leur propre créativité et faire l'expérience d'un gameplay exceptionnel.

L'activité jeux de Disney continue d'enregistrer de solides résultats depuis qu'elle est passée à un modèle d'entreprise de licences en 2016. Disney est l'un des principaux pourvoyeurs de licences de jeux, travaillant avec les meilleurs développeurs et éditeurs, notamment sur le jeu de super-héros le plus vendu de tous les temps, Marvel's Spider-Man. Les jeux sous licence de Disney ont obtenu plus de 150 nominations, victoires et autres récompenses en 2023, y compris plusieurs nominations au titre de jeu de l'année pour Marvel's Spider-Man 2. Les jeux mobiles Disney comptent 1,5 milliard d'installations dans le monde et, à ce jour, neuf franchises de jeux Disney ont chacune réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de dollars. Aux Etats-Unis, le plus grand marché de jeux au monde, les titres sous licence de Disney se classent régulièrement dans le top 10 des meilleures ventes annuelles.

Plus d'informations